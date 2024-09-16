將由長庚接手…高雄大同醫院被質疑綁標 衛生局說話了

高雄市立大同醫院將由長庚接手經營，國民黨高市議員陳麗娜質疑此案為長庚改標，有綁標嫌疑。衛生局今天表示，依法公開招標，此案仍在評選「議約階段」，不宜以錯誤資料干擾。

陳麗娜今天透過新聞稿表示，大同醫院目前是委外經營，然而這次衛生局辦理重新招標卻打破常態慣例，突然將「委外經營」案改成「醫療服務合作」，使長庚未來得以成為大同醫院的合作醫療院所，而非委外經營。

陳麗娜表示，依「醫院設立或擴充許可辦法」規定，如果法人附設醫療機構達10家或一般病床總床數達5000床，將不得申請設立或增設一般病床。「總病床」算法包括本院、分院及受委託經營醫院。

陳麗娜指出，長庚在全國總病房數早已到達5000床，如果大同醫院繼續採委外經營，受限於法令，長庚根本沒有投標資格「質疑衛生局此舉有綁標嫌疑」。

對此，衛生局新聞稿回應，「市立醫院」責任不同於一般財團法人醫院，依法依規公開招標評選，符合高雄市民需求為最終依歸。此案仍在評選「議約階段」，任何一方「借外力以錯誤資料干擾進行中程序」實為不宜。

衛生局說明，去年4月委由專業顧問管理公司辦理「高雄市立大同醫院委託經營暨整建計畫」案，主要為規劃優先定約營運條件等。衛生局依法籌組「優先議約評選委員會」，其中包含多數外部委員；今年4月16日正式函文通知「否決高醫大優先定約」結果後，自無延續原「委託經營」限制。

衛生局表示，公告招標期間並無更動招標條件，醫療合作案全台各地均有醫療院所採行。今年6月28日「大同醫院醫療合作案」公告招標，期間並無更動招標條件。

衛生局強調，在考量於防疫、急重症緊急醫療及公衛指標任務，應有實質介入管理權力，均為衛生局採以醫療合作方式重要因素。另外關於「醫療合作」案之類型多樣性，全台各地皆有醫療院所採行。

衛生局指出，為加強所屬市立醫院落實「公衛醫療政策」及各項「公衛健康指標」，需更「有效」的制度介入管理以發揮「實質」有效影響。對攸關市民權益事項，市府及衛生局能在醫療和公衛有更多主導權，而非僅是委託業務經營。