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國際失智症月 屏東縣響應失智症行動最佳時刻

中央社／ 屏東縣16日電

屏東縣衛生局響應國際失智症月行動，與屏東科技大學合作編撰「原來是如此」失智友善衛教中英雙語教學繪本，也辦理失智症相關系列講座及課程，讓屏東成為失智友善城市。

國際失智症協會（ADI，Alzheimer’s Disease International）推動9月為失智症月，今年推動主題為「Time to Act on Dementia, Time to act on Alzheimer‘s」，意旨「為失智症行動的最佳時刻」，呼籲全球共同努力，實現失智友善社會願景。

隨台灣社會高齡人口急遽攀升，失智症課題與每個人息息相關，依衛生福利部今年公布台灣社區失智症流行病學調查結果，全國社區65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，意味著每100名65歲社區長者中，約8名可能罹患失智症。

衛生局表示，失智友善衛教中英雙語教學繪本「原來是如此」，是本淺顯易懂且生活化的教學繪本，以日常情境加入醫學觀點，透過校園講座及活動課程，向下紮根教育，讓孩子們透過故事情境更有效認識失智症。

除出版繪本，衛生局與民間團體合作辦理失智症月系列活動，主題包括「高齡友善失智社區」、「友善失智應對技巧」等，以實例生動介紹失智症不同症狀，教導失智症是可預防的，讓職場及社區民眾共同以耐心及包容友善態度，打造屏東失智友善社區。

衛生局長張秀君提醒，民眾應避免將失智症早期出現警訊，以為是正常老化的一部分而延誤治療時機。如出現記憶力減退導致影響日常生活，或重複發問、重複購物或重複服藥，無論怎麼提醒也想不起來重複動作，情緒起伏變大、易因小事動怒等失智症警訊，應即早至神經內科接受進一步檢查，早期診斷、早期治療，減緩退化。

失智症 屏東縣 老化 衛生局 醫學

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