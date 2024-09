國際失智症月 屏東縣響應失智症行動最佳時刻

屏東縣衛生局響應國際失智症月行動,與屏東科技大學合作編撰「原來是如此」失智友善衛教中英雙語教學繪本,也辦理失智症相關系列講座及課程,讓屏東成為失智友善城市。

國際失智症協會(ADI,Alzheimer’s Disease International)推動9月為失智症月,今年推動主題為「Time to Act on Dementia, Time to act on Alzheimer‘s」,意旨「為失智症行動的最佳時刻」,呼籲全球共同努力,實現失智友善社會願景。

隨台灣社會高齡人口急遽攀升,失智症課題與每個人息息相關,依衛生福利部今年公布台灣社區失智症流行病學調查結果,全國社區65歲以上長者失智症盛行率為7.99%,意味著每100名65歲社區長者中,約8名可能罹患失智症。

衛生局表示,失智友善衛教中英雙語教學繪本「原來是如此」,是本淺顯易懂且生活化的教學繪本,以日常情境加入醫學觀點,透過校園講座及活動課程,向下紮根教育,讓孩子們透過故事情境更有效認識失智症。

除出版繪本,衛生局與民間團體合作辦理失智症月系列活動,主題包括「高齡友善失智社區」、「友善失智應對技巧」等,以實例生動介紹失智症不同症狀,教導失智症是可預防的,讓職場及社區民眾共同以耐心及包容友善態度,打造屏東失智友善社區。

衛生局長張秀君提醒,民眾應避免將失智症早期出現警訊,以為是正常老化的一部分而延誤治療時機。如出現記憶力減退導致影響日常生活,或重複發問、重複購物或重複服藥,無論怎麼提醒也想不起來重複動作,情緒起伏變大、易因小事動怒等失智症警訊,應即早至神經內科接受進一步檢查,早期診斷、早期治療,減緩退化。