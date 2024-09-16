凱米受損北大武山才開放1天 又因雨步道邊坡塌暫停至10月15日

屏東縣泰武鄉的北大武山海拔3092公尺，北大武山步道因受到凱米颱風影響封山修復多日，在9月15日重新開放後，但因山區前段時間降雨影響，山屋管理人今巡視發現，在北大武步道1.6公里處的上邊坡再次坍塌、阻斷通行，初估需30天整理時程。林業保育署屏東分署表示，預計10月16日再重新開放，後續將視實際修復提前或延後。

北大武山檜谷山莊管理員吳德發在北大武山資訊站粉專發文說，開放一天又要封了，昨第一天開放，當日登頂有1、20人，來檜谷山莊吃飯也有十幾人，這些人超有福氣，然後今天又封了...

吳德發說，今一早接到北大武山阿志工團老闆凃和志通報，1.65公里大面積崩塌，10幾名山友撤退，他立馬衝下去查看，到達現場，立刻通報林業保育署屏東分署，通知須立刻封閉步道及山莊；現場落石間歇在掉，之字型路基不見，要通行就是拿生命做賭注，萬不可以身試險。

吳德發研判，現場垂直岩壁整片剝落、砸毀路基，多少跟連日下雨有關，感謝阿志義務幫忙，現場初步架好安全繩，讓進場的工作人員先有一份安全依靠，開工第一天沒賺到錢當志工。

吳德發也提醒，天氣上尚未穩定，也還沒進入登山最佳季節，請山友再靜心等候；身體養好，腳力練好，遲來的一定是最好。

林業保育署屏東分署表示，初估約需30日的整理時程，預計今年10月16日再重新開放，後續將視實際修復情形提前或延後，期間申請山屋及周遭營地民眾可至山屋申請網站申辦全額退費。