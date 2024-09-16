高市前鎮媽祖港橋施工 9月19、20日夜間封橋改道
高雄前鎮媽祖港橋改建工程將於19、20日晚間10時至隔日凌晨6時進行舊橋梁吊離作業，工務局表示，屆時媽祖港橋會全面封閉，提醒改道行駛三誠路及海邦橋，日間正常開放通行。
前鎮媽祖港橋改建工程將於9月19日晚間10時至隔日凌晨6時，及9月20日晚上10時至隔日清晨6時進行舊橋梁吊離作業，屆時將全面封閉媽祖港橋。
高雄市工務局新建工程處今天新聞稿表示，媽祖港橋夜間封閉後，民眾可改道行駛三誠路及海邦橋，日間則正常開放通行。
工務局表示，媽祖港橋改建工程考量前鎮區及鳳山區利用媽祖港橋往來車流眾多，原則上採「半半封閉」方式施工維持橋面通行，下游側橋梁已施作完成並於7月19日開放通行，目前進行上游側橋梁施工。
工務局指出，因吊離舊橋梁需利用另一半開放通行的橋面進行作業，因此採用夜間車流量最少的時段進行全面封橋。提醒用路人提早改道海邦橋及三誠路，以節省行車時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言