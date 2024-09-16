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高市前鎮媽祖港橋施工 9月19、20日夜間封橋改道

中央社／ 高雄16日電

高雄前鎮媽祖港橋改建工程將於19、20日晚間10時至隔日凌晨6時進行舊橋梁吊離作業，工務局表示，屆時媽祖港橋會全面封閉，提醒改道行駛三誠路及海邦橋，日間正常開放通行。

前鎮媽祖港橋改建工程將於9月19日晚間10時至隔日凌晨6時，及9月20日晚上10時至隔日清晨6時進行舊橋梁吊離作業，屆時將全面封閉媽祖港橋。

高雄市工務局新建工程處今天新聞稿表示，媽祖港橋夜間封閉後，民眾可改道行駛三誠路及海邦橋，日間則正常開放通行。

工務局表示，媽祖港橋改建工程考量前鎮區及鳳山區利用媽祖港橋往來車流眾多，原則上採「半半封閉」方式施工維持橋面通行，下游側橋梁已施作完成並於7月19日開放通行，目前進行上游側橋梁施工。

工務局指出，因吊離舊橋梁需利用另一半開放通行的橋面進行作業，因此採用夜間車流量最少的時段進行全面封橋。提醒用路人提早改道海邦橋及三誠路，以節省行車時間。

媽祖 橋梁 高雄市

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