屏內埔鄉衛生所重建蓋在學校 打造高齡友善照護
屏東縣內埔鄉人口數約5.3萬人，內埔鄉衛生所因為腹地狹小，空間不敷使用，衛生局啟動重建，最後選定在內埔國中活動中心前空地，在校園內新建衛生所，興建兩棟建物，一棟地上3層樓建物，提供醫療門診等服務，另一棟是地上一層建物提供日照中心，新建衛生所經費1.4億元，預計2026年完工啟用。
內埔鄉衛生所重建工程動土典禮今上午舉行，縣長周春米、立委鍾佳濱、議員林郁虹、徐榮耀、利八魁、內埔鄉長鍾慶鎮出席。
縣長周春米說，內埔鄉總人口數近5.3萬人，衛生所歷經時代變遷、衛生所任務轉型及因應高齡社會需求，老舊辦公廳舍不敷使用，為提供更優質醫療照護，縣府除編列預算，向中央爭取經費補助重建內埔鄉衛生所，經費1.4億元。
衛生局表示，新建衛生所是兩棟現代風格建築，總樓地板面積約652.69坪，其中一棟地上3層的建物提供醫療門診、預防接種、衛生教育及社區心理衛生中心，另一棟為地上1層建築物提供日照中心，將規畫出合理、流暢、方便的平面動線，建物立面以淺灰色為基底搭配局部白色，正面以木紋色點綴，塑造出明亮、溫馨及信賴安心的風格，打造內埔鄉民良好的健康醫療環境。
衛生局表示，新建衛生所預計2026年完工，整合社區照護服務體系資源，營造支持環境，落實連續性照顧，營造幸福社區。
衛生局指出，盤點各衛生所情況，以重建完工使用衛生所有屏東市、萬巒鄉、潮州、東港鎮衛生所。113與114年度興建中的衛生所包括，車城鄉衛生所快完工，竹田鄉衛生所去年動工，內埔鄉衛生所今動土。接續重建新園鄉衛生所，規畫重建的衛生所萬丹鄉、里港鄉。新園鄉、萬丹鄉的衛生所也將會用到校園土地。
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