屏東老人公費安置補助 調升至每月2.4萬元

屏東老年人口比例攀升至20.59%，已邁入超高齡社會，縣府因應需求，將老人公費安置養護費補助自今年8月起調升至2萬4000元，並增設額外照護費用，盼減輕長者及家屬經濟負荷。

屏東縣老年人口統計至今年7月已攀升至20.59%，為滿足縣內低收入戶及中低收入戶失能老人公費就養需求，及因應消費者物價指數漲幅，屏東縣老人公費安置養護費補助自今年8月起，由原先每月補助新台幣2萬2000元，提升至每月補助2萬4000元。

縣府今天發布新聞稿表示，申請公費安置長者，有越來越高比例是處於無扶養義務人或子女無力扶養困境，因此自今年8月起，除每人每月補助既定養護費及管路營養品費外，另外增加補助此類長者於公費就養期間，因健康狀況所衍生額外照護費，如廔口護理費、就醫車資、檢驗費、特殊節日看護費加價加收等，每人每月以5000元為上限，使長者在機構獲得更充分照顧。

社會處指出，持續透過各項政策提升老人福利，展現出對老年人口關懷與支持；透過調升養護費補助、增設額外照護費用及強化福利機構安全設施，不僅有效減輕家屬照顧負擔，也確保長者在更加安全與完善環境中安養天年，彰顯對高齡社會的因應與長者照護的重視。