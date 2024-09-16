快訊

稱獨家掌握檢廉查獲柯文哲隨身碟「1500沈慶京」 電視台馬姓女記者遭約談

台中1歲童疑吞異物不治！無照保母違規收託4童 事發時外出「要小孩顧小孩」

聽新聞
0:00 / 0:00

高市大同醫院之亂再添一筆 議員質疑衛生局涉圖利

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
高市議員陳麗娜接獲陳情，13日曾開記者會對市立大同醫院經營權問題提出多項質疑，今天又加碼質疑衛生局有圖利之嫌。圖／陳麗娜服務處提供
高市議員陳麗娜接獲陳情，13日曾開記者會對市立大同醫院經營權問題提出多項質疑，今天又加碼質疑衛生局有圖利之嫌。圖／陳麗娜服務處提供

高雄市立大同醫院將由高醫團隊換高雄長庚醫院營運，議員陳麗娜今日提出質疑說，高市衛生局為替長庚醫院達5千床法定上限解套，將標案名稱「委外經營」改成「醫療服務合作案」，恐有涉及圖利，建議檢調調查。衛生局表示，歷經疫情洗禮，衛生局對於市立醫院必須採用更有效的制度來介入管理，是此次未採委託經營的主因。

陳麗娜表示，全市九家市立醫院，民生、凱旋、中醫三家醫院是公辦公營，其他全部都是委外經營，也就是OT或ROT，目前委給長庚的鳳山醫院及大同醫院都是委外經營，然而這次衛生局辦理大同重新招標，卻打破常態慣例，突將「委外經營」案改成「醫療服務合作」，使長庚未來得以成為大同醫院的合作醫療院所，而非委外經營。

陳麗娜研究法規後覺得大有貓膩，她指出，「醫院設立或擴充許可辦法」第四條第五款，明文規定如果「法人附設醫療機構達十家或一般病床總床數達五千床」，將不得申請設立或增設一般病床，這裡的總病床算法，包括本院、分院及受委託經營醫院。長庚在全國的總病房數早已到達5千床，如果大同醫院繼續採委外經營，受限於法令，長庚沒有投標資格。

陳麗娜也指控，有傳聞指衛生局招標前主動且頻繁接觸長庚，如今又臨時抽換標案，讓人不能不懷疑衛生局是否為了讓長庚符合投標資格，所以不惜鑽法令漏洞，為他們量身訂做解套方案？如果真是如此，那麼衛生局此舉是不是綁標行為？若為讓特定廠商符合投標資格而改標案，這是不是圖利罪？檢調要不要像查柯文哲京華城一樣，好好出來調查一下？

高市衛生局解釋，經過COVID-19疫情洗禮，並兼顧「社區衛生醫療的發展」政策，對於所屬市立醫院落實公衛醫療及各項指標的任務必須更有效的制度介入管理，衛生局對於市立醫院的運作需要實質權力有效的影響，這也是市立聯合醫院與市立大同醫院未採用委託經營模式之主因之一。

衛生局 長庚 陳麗娜 高雄市

延伸閱讀

高雄長庚又加碼 大同醫院留任者未來10年「每月加薪5千元」

高市衛生局：高醫不願承諾「重度級急救責任醫院」

議員質疑大同醫院招標評選過程黑箱 高市衛生局回應了

高雄市立大同醫院經營權轉移引關注 議員質疑評選招標過程疑點重重

相關新聞

高市大同醫院之亂再添一筆 議員質疑衛生局涉圖利

高雄市立大同醫院將由高醫團隊換高雄長庚醫院營運，議員陳麗娜今日提出質疑說，高市衛生局為替長庚醫院達5千床法定上限解套，將...

星期評論／高雄機場漏水 國際形象漏氣

高雄國際機場12日起連續3天漏水，國門破漏，形象盡失。這並不是頭一遭，而是近3年來的常態，宣稱近6000萬元的航廈防漏工...

紅綠燈下搭棚 占機車道烤肉挨罰

今年中秋節沒連假，民眾周末烤肉興致未減，造成不少亂象，高雄鳳山區有民眾疑烤肉後木炭餘燼滅火不完全，導致1輛垃圾車起火燃燒...

屏東王船館 鎮館之寶安龍目

今年是迎王年，屏東三年一科迎王平安祭陸續登場，縣府也打造全國首座王船文化館，昨為鎮館之寶「典藏王船」舉行安龍目儀式，縣長...

高雄霹靂舞大賽吸引2千觀眾 首名奧運金牌選手組隊奪冠

高雄第二度舉辦霹靂舞國際大賽，兩天賽事今天在高雄流行音樂中心畫下句點。高市運發局指出，全球429名舞蹈菁英齊聚港都尬舞，...

高雄109對新人集團婚禮 主婚人陳其邁喊：一定要幸福哦

高雄今年市民集團婚禮今在高雄展覽館浪漫舉行，陳其邁擔任主婚人，議長康裕成擔任介紹人，民政局局長閻青智、社會局局長蔡宛芬擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。