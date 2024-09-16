屏東王船館 鎮館之寶安龍目

今年是迎王年，屏東三年一科迎王平安祭陸續登場，縣府也打造全國首座王船文化館，昨為鎮館之寶「典藏王船」舉行安龍目儀式，縣長周春米、東隆宮董事長潘慶士持槌將龍目固定在船首，並預告文化館12月27日開幕，周春米說，能欣賞最具代表性的造船工藝、體驗屏東迎王文化的深度內涵。

屏縣府文化處指出，王船文化館常設展除了介紹迎王文化脈絡，最具特色莫過於委由東港東隆宮王船班多名匠師施作、依東港王船比例新建的實體王船，目前已完成木造船體，典藏王船船尾出懸於挑空大廳上方，增加建造過程困難度。

縣府昨也在王船文化館辦首屆迎王國際論壇，讓來自國內外專家學者深入了解超過300年歷史的迎王在地特色、與王船工藝文化保存。

另，雲林縣北港飛龍團創立於日治時代，是北港媽祖出巡重要陣頭，收藏一對1926年手工刺繡大龍旗，旗面長454公分、寬約535公分、斜邊673公分，去年獲指定國家級重要古物，縣府為此昨起在北港文化中心辦「龍耀北港大張旗鼓」特展，雖大龍旗還在修護中，還有首次亮相1件百年薄紗龍燈龍皮，及日治時期鑼鼓架、蛇皮福州鼓等文物。