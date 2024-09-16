紅綠燈下搭棚 占機車道烤肉挨罰

今年中秋節沒連假，民眾周末烤肉興致未減，造成不少亂象，高雄鳳山區有民眾疑烤肉後木炭餘燼滅火不完全，導致1輛垃圾車起火燃燒，初估修車費用30萬元，而公園全面禁止烤肉、放鞭炮，楠梓區竟有機車行業者在路口紅綠燈下搭棚讓員工在機車道烤肉，警方說，業者違反道交條例，最高罰2400元。此外，嘉市消防局查獲民宅違規囤放爆竹煙火，將找所有人開罰。

昨凌晨3點多，一輛停放在鳳山區國泰路清潔隊停車場的垃圾車斗突因不明原因冒出濃煙，消防局人員獲報前往滅火，一度打不開車斗。高市環保局環衛科調查，南鳳山區清潔隊清運烤肉垃圾，因夜深垃圾暫放車內，疑似木炭餘燼復燃起火燃燒，呼籲市民烤肉完的木炭灰燼應以水澆熄，降溫後打包交付垃圾車。

楠梓區朝明路與楠都東街則是有人在路口紅綠燈下搭帳棚烤肉，驚動楠梓派出所員警前往取締。警方說，當時下雨，機車行業者搭棚子讓員工烤肉，若在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，可處1200至2400元罰單。

嘉義市消防局巡邏發現，吳鳳南路某民宅在門前擺滿爆竹煙火販賣，經清查後屋內共存放各式一般爆竹煙火，合計火藥量約1百多公斤，現場清點後依法扣留並沒入，其中未附加合格認可標示之爆竹煙火總重量8.22公斤，最高可裁罰150萬元，釐清所有權人後依法開單。