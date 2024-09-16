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星期評論／高雄機場漏水 國際形象漏氣

聯合報／ 本報記者王昭月

高雄國際機場12日起連續3天漏水，國門破漏，形象盡失。這並不是頭一遭，而是近3年來的常態，宣稱近6000萬元的航廈防漏工程，起碼還要1年才完工；在高雄市政府積極招商引資、大力推動演唱會經濟、重塑國際都會形象之際，這座機場卻不時「拖後腿」，實在漏氣。

近日有間歇性雨勢，高雄國際機場出境大廳卻滴滴答答，水瀑從天而降，地面擺上「小心地滑」告示牌，空橋下以套塑膠袋的紙箱接漏水，經查漏水點至少8處。

高雄機場建於1942年，曾是空軍基地，1965年改為民用機場，之後升格國際航空站，是南台灣唯一的國際機場，1997年起降架次及旅客運量均達高峰，可惜受SARS疫情、高鐵通車影響，北高國內航線先於2017年停航，近年國際航線又因新冠疫情一蹶不振，好不容易逐步復航，也獲中央核許880億元改建新航廈，預計2030年啟用，但現有「體質」虛弱，逢雨必漏。

高雄近年招進國際大廠、迎來國際巨星蒞臨演唱、黃色小鴨等藝文展演，市長陳其邁更下令在205兵工廠一帶的中山路兩側重劃區推倒鐵籬、鋪草植樹推動「綠地革命」，營造國際都會格局，可惜外賓入境的小港國際機場就先「破功」，讓高雄大大扣分。

機場是國門，肩負國家形象，高雄機場卻跟不上高雄市「轉骨」的脈動，下個雨就漏水，出入境能選擇的航班、航點少得可憐，沒有直飛歐美航線，沒有波音747等雙走道廣體客機可達，有旅日民眾即批，因航點沒直飛高雄，每次返鄉得搭機到桃園機場再拖行李搭車回高雄，民眾通勤成本增高，對高雄商務發展更是不利。

目前高雄機場主要航點仍為航程4至5小時的亞洲城市，新冠疫後桃園機場已達93航點、每周2105航班，高雄機場僅25航點、每周300航班，差距太大，以高雄發展得如火如荼的演唱會經濟為例，國外歌迷無法直達高雄，恐對高雄留下不好印象。

高雄機場航廈空間不足，建物老舊，轉乘不便，改建工程刻不容緩；市長陳其邁施政作風向來「緊緊緊」，高雄機場可別淪為影響高雄升級的話柄。

桃園機場 漏水 航線

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