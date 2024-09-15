高雄霹靂舞大賽吸引2千觀眾 首名奧運金牌選手組隊奪冠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣霹靂武好手孫振帶領City4參賽，獲得四人團體賽季軍。圖／高市運發局提供
台灣霹靂武好手孫振帶領City4參賽，獲得四人團體賽季軍。圖／高市運發局提供

高雄第二度舉辦霹靂舞國際大賽，兩天賽事今天在高雄流行音樂中心畫下句點。高市運發局指出，全球429名舞蹈菁英齊聚港都尬舞，Red bull BC One紅牛全明星隊勇奪四人團體賽冠軍，獲得最高獎金60萬元。男子個人賽冠軍為日本選手Sho、女子組個人賽冠軍為俄羅斯選手Nika。

「高雄霹靂舞國際大賽」邀請多位今年在巴黎奧運中大放異彩的頂尖舞者和評審，受大家關注的隊伍是Red Bull BC One All Stars紅牛全明星，成員包含參加本屆巴黎奧運競賽，成為奧運史上首位霹靂舞冠軍得主的Phil Wizard、三度獲得Red Bull BC One世界冠軍的韓國奧運選手Hong 10、荷蘭奧運選手Menno及日本的Issin。

比賽結果出爐，紅牛全明星隊以精湛舞技勇奪四人團體賽冠軍；亞軍是日本團體Body Carnival，台灣團體City 4 及俄羅斯團體Team FDSARR 並列季軍。

男子個人賽冠軍為日本選手Sho，女子組個人賽冠軍是俄羅斯選手Nika，各抱走獎金15萬元。15歲以下組冠軍為台灣選手Saturn，獲得獎金5萬元)；全舞風組冠軍則是台灣選手白猴，獎金10萬元。

Red bull BC One紅牛全明星隊獲得團體賽冠軍，成員獲頒60萬元獎金。圖／高市運發局提供
Red bull BC One紅牛全明星隊獲得團體賽冠軍，成員獲頒60萬元獎金。圖／高市運發局提供
俄羅斯選手Nika獲得女子組個人賽冠軍，獲得獎金15萬元。圖／高市運發局提供
俄羅斯選手Nika獲得女子組個人賽冠軍，獲得獎金15萬元。圖／高市運發局提供
首位奧運霹靂舞冠軍Phil Wizard舞技精湛。圖／高市運發局提供
首位奧運霹靂舞冠軍Phil Wizard舞技精湛。圖／高市運發局提供
日本選手Sho奪得男子個人賽冠軍，抱走15萬元獎金。圖／高市運發局提供
日本選手Sho奪得男子個人賽冠軍，抱走15萬元獎金。圖／高市運發局提供

霹靂舞 高雄市

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