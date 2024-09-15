高雄109對新人集團婚禮 主婚人陳其邁喊：一定要幸福哦
高雄今年市民集團婚禮今在高雄展覽館浪漫舉行，陳其邁擔任主婚人，議長康裕成擔任介紹人，民政局局長閻青智、社會局局長蔡宛芬擔任證婚人；適逢環狀輕軌年初成圓，場地選在輕軌站高雄展覽館辦婚禮，吸引109對新人報名參加，陳其邁鼓勵新人的親朋好友搭乘大眾運輸參與活動，恭賀全體新人在高雄「幸福成圓」。
陳其邁說，結婚包含酸甜苦辣，不會每天都在過年，但婚後彼此相偎相依、生死與共的感情不會改變，像是每天早餐、洗衣服、倒垃圾等，都屬於平凡中的甜蜜，往後人生旅途中，雙方都要互相扶持、互相包容，成為彼此最堅強的後盾，也再次鼓勵新人們「一定要幸福哦！」
康裕成則引用聖經以弗所書的一段話「希望世人愛自己的另一半，就如同愛自己一般」與新人共勉，同時提醒新人，高雄對懷孕婦女及新生兒，提供許多福利措施，生育津貼、坐月子到宅服務、產檢交通補助和準公托育補助等等，這些福利也是透過議會許多議員共同爭取而來，希望每對新人能充分使用這些福利，增產報國，提升高雄的生育率。
隨後陳其邁親手抽出多項大獎，包括日本來回機票、50吋液晶電視、洗衣機等等，讓中獎新人及親友雀躍歡呼，瞬間炒熱現場氣氛。
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