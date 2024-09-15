屏縣恆春豎孤棚攝影賽金獎作品曝光 網友炸鍋 議員質疑黑箱

屏東縣恆春鎮公所今年舉辦豎孤棚競賽系列活動引發爭議，原訂本月3日公布「恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」得獎作品、名單，延到13日公布，公布後引發議論，獲金獎作品主題「排場壯觀」，眾人排排站祈福大合照，參加比賽其他成員看到得獎作品直呼「誇張」。縣議員陳揚質疑內定、攝影賽變了調。恆春鎮公所表示，本月19日下午頒獎，會針對得獎作品理由嚴謹說明。

參加攝影比賽的林姓男子說，原訂3日頒獎，公所僅在臉書粉專發文「因故延期，時間另行公告」。鎮公所13日在鎮公所官網公布攝影得獎作品、名單，看到作品超傻眼，太誇張了，感到困惑。

林男在恆春工作、喜好攝影，林男說，藉由攝影記錄恆春文化，看到公布作品後發現得獎者與評審名單，有相同攝影學會的成員，讓人不禁有黑箱作業聯想，希望公所公開透明。

林男無奈說，網路上也有攝影圈其他朋友發現，引發討論。投稿前，公所要求簽版權讓渡書，參賽照片無條件轉讓給公所，但看到得獎作品，公所會怎麼運用其他投稿作品來做宣傳。希望能重新評選，若真的作品拍的很好，請公所公布評選標準，照片得獎的原因。比賽也要求不能後製調整，有些照片看起來是有後製動過的，請主辦單位公布原始檔。

屏縣議員陳揚今接獲相關陳情，陳揚說，美感雖是個人主觀，但這次得獎作品讓人難以接受，且獲得金獎作品，還包辦其他獎項，獲總獎金高達4萬多元，優選獎5名額就占3個。搶孤是恆春盛事，此事在攝影圈沸沸揚揚，懷疑黑箱作業，搶孤文化不應有如此荒唐事情，搶孤當天有很多在地攝影師冒雨拍攝，為家鄉留下影像紀錄，希望恆春鎮公所公開說明得獎的原因和標準。

恆春鎮公所表示，美感是主觀意識，19日下午3點在鎮公所頒獎時會針對獲獎照片說明。評審評選時會隱匿參賽者個資，只看照片，經評選後選出。

恆春鎮公所指出，投稿作品總件數609張，投稿人數69人，其中76張作品不符參賽資格（拍攝日期不符、拍攝地點不符、參賽者未檢附主題A：8月18日活動照片等），參賽作品共533張。