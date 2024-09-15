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台東巨石廣場魅力大賞輸贏百票內 饒慶鈴發出動員令

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
內政部國土管理署舉辦「2024致敬城鄉魅力大賞」，台東康樂站前巨石廣場與史前花園參加票選活動，目前票數暫居第二名。圖／取自活動官網
內政部國土管理署舉辦「2024致敬城鄉魅力大賞」，台東康樂站前巨石廣場與史前花園參加票選活動，目前票數暫居第二名。圖／取自活動官網

內政部國土管理署舉辦「2024致敬城鄉魅力大賞」，網路投票今晚將結束。台東康樂站前巨石廣場與史前花園參加票選活動，得票數與金門縣府推薦的環太湖區生態地景休閒步道進入拉鋸戰，兩者差距不到100票，縣長饒慶鈴今天發出動員令，呼籲鄉親今晚12點前踴躍投票，全力支援挺台東。

主辦單位指出，今年大賞主要以「城鎮風貌及創生環境營造計畫」的案例為對象，分別以「競爭型」、「政策引導型」、「社區營造型」三大類進行徵選，希望評選出過去2年來縣市政府團隊在城鄉再造計畫中的成果亮點，以及優良社區營造推動成果，表揚幕後的重要推手及優秀團隊。

台東縣府建設處今年以康樂站前巨石廣場與史前花園計畫參加「城鄉魅力人氣賞」票選，直至中午，網路票數為1萬1492票，僅次於金門縣府所推的環太湖區生態地景與休閒步道環境整備工程1萬1535票。活動從9月2日投票至今天（10月15日），結果將在10月4日頒獎典禮公布。

台東縣長饒慶鈴大力催票說，每天都可以用LINE投票，活動只到今晚12點結束，籲請鄉親火力支援挺台東。

台東縣長饒慶鈴今天發出動員令，呼籲鄉親今晚12點前踴躍投票，支持台東。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴今天發出動員令，呼籲鄉親今晚12點前踴躍投票，支持台東。圖／台東縣府提供

台東 投票 饒慶鈴

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