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300人假日淨山幸運兒連抽兩大獎 陳其邁笑喊要查真相
高雄市彌陀區漯底山自然公園登高可欣賞美麗海岸線，市長陳其邁今早領軍，會同多位立委及議員響應假日淨山，帶領日月光、台電興達電廠等300多名員工及家屬撿拾山區垃圾，提倡無痕山林理念，用行動響應2050淨零碳排目標。
高市環保局今日在漯底山自然公園舉辦淨山活動，市長陳其邁與多位地方民意代表，立委邱志偉、邱議瑩、林岱樺、許智傑，市議員陸淑美、宋立彬、黃秋媖與林志誠等人一起淨山，也順道遊覽泥火山、軍事碉堡及吊橋等景色。
活動開始前，環保局先舉辦摸彩活動，現場備有單車、智慧手表及小家電等豐富獎品，日月光余姓員工今天帶小孩參與活動，竟接連抽中頭獎與二獎，引起全場歡呼鼓譟。市長陳其邁戲稱，真的太巧合，一定要深入追查真相；抽獎電腦必定是日月光製造，否則怎會如此幸運？
陳其邁說，漯底山自然公園早年是防砲部隊的重要據點，目前北橫步道已整修完成，且有泥火山、泥岩惡地等天然地形、部分軍事設施，還可從高處欣賞海岸線，平時是市民爬山旅遊的景點。
環保局表示，藉由淨山活動傳遞環境保護理念，呼籲登山者務必將垃圾帶下山，實踐無痕山林理念；未來持續推動淨零綠生活，期望2030年達成減碳目標，2050年淨零排放，打造高雄成宜居的永續港灣城市。
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