民進黨高捷辦攝影展惹議 台北捷運：禁展政治性議題

民進黨舉辦創黨38周年慶，原訂9月22日至27日在高雄捷運美麗島站舉辦「守護台灣民主路一直走影像展」惹議，今取消並延期另擇場地辦理。台北捷運則有「捷運藝文廊」、「捷運廣場」與「地下人行廣場」可租借，每個場地都明訂禁止涉及政治、商業和宗教，選舉期間競選活動更是不允許。

高雄捷運出借美麗島站給政黨辦「守護台灣民主路一直走」活動，有民眾質疑，該活動疑似有政治意涵，嚴重違反行政中立原則。

高雄捷運公司活動場地出借須知，有5種情形得拒絕場地借用，包括涉及政治選舉、抗議、抗爭或集會遊行等活動。民進黨事後公告，因場地租借事宜臨時更動，將延期並另尋適合場地舉行。

台北捷運有相當多場地可以出借，適合靜態展覽的則有捷運藝文廊、捷運廣場與地下人行廣場。三個場地的出借須知皆列舉不得出借項目，如違反政府政策、法令規定、公序良俗、形體裸露、意識猥褻或有攻訐他人等。

此外，而3個場地的須知，都有寫到「展出作品或佈展方式涉及政治性、商業性或宗教宣教者」或「活動內容涉及總統、副總統、中央及地方公職人員選舉競選活動、政黨黨務活動或其他涉及政治性議題活動」、「舉凡內容涉及抗議、抗爭等集會遊行活動者」

若違反相關規定，台北捷運也有罰則，如轉租場地、展示內容有危險物品、展覽內容涉及政治性、商業性及宗教性等，不僅不會退還管理費、保證金及其孳息，還有懲罰性違約金1000元到1萬元，以及記點與停權。