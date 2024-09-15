租借美麗島站給綠營遭罵不中立 高捷：初審非選舉活動
民進黨舉辦創黨38周年慶，原訂22至27日在高雄捷運美麗島站穿堂舉辦「守護台灣民主路一直走影像展」，國民黨市議員邱于軒質疑高捷違反行政中立。高捷表示當初黨部以靜態攝影展申請商業付費租借案，公司考量並非動態聚眾的選舉活動，才會同意；事後溝通，民進黨部已公告影像展活動延期，並另尋適合場地舉行。
市議員邱于軒近日接獲民眾反映，稱高雄捷運將出借美麗島站空間給政黨辦「守護台灣民主路一直走」活動，活動疑似有政治意涵，已違反行政中立原則，她獲知後已發文給高市府捷運工程局，要求查處，並直言「民進黨不是高雄人的爸爸，高捷本來就不應該有政治活動，『不分藍綠，依法行政』」。
根據高雄捷運股份有限公司活動場地出借內容，申請租借場地內容涉及政治選舉、抗議、抗爭或集會遊行等活動者，公司得拒絕活動場地借用申請。高捷表示，當初公司同意申請租借場地，是因為並沒有任何開幕活動或動態聚眾，僅為單純靜態攝影展，才會同意借場地，後來因有民眾疑慮，公司已與主辦單位溝通，請對方另尋替代方案。
高捷公司公共事務處長王柏雁表示，當初高市黨部在申請活動的內容僅為「攝影展」，初步判斷非政治活動，因此當時同意商業付費租借，並非免費借場地；他也解釋，生活中許多事都很難不跟政治發生關係，高捷會明確拒絕「選舉活動」租借，社會大眾也有共識，高捷作為民營公司，只要非政治活動在合理範圍內，都會盡量給予方便。
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