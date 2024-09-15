屏縣王船文化館「典藏王船」安龍目 預計12/27開幕

今年是迎王年，三年一科迎王平安祭陸續登場，屏東縣府文化處打造全國首座王船文化館，今天上午由縣長周春米、東隆宮董事長潘慶士與造船匠師，為鎮館之寶「典藏王船」舉行安龍目儀式，周春米今也預告王船文化館將在12月27日開幕。

小琉球迎王打頭陣，位列國家級重要民俗文化資產東港迎王平安祭典，將在9月28日登場，屏東縣政府今在王船文化館舉辦首屆國際論壇、舉辦典藏王船安龍目儀式，讓來自國內外專家學者更深入了解超過300年歷史的迎王在地特色、與王船工藝文化保存傳承。

文化處指出，王船文化館在2022年3月開工，主體建築今年8月竣工，現如火如荼著手館內策展及相關軟體建置。常設展除介紹迎王文化脈絡，與東港地區七角頭與聚落發展，最具特色莫過於依東港王船比例新建的實體王船。

整艘王船委由東港東隆宮王船班蔡文化、潘鳳得、謝春長、陳明益等多名匠師施作，自今年4月開工，目前已完成木造船體興建，後續全船彩繪、船帆、及船艙添載物的製作，值得一提的是，典藏王船船尾出懸於挑空大廳上方，增加建造過程困難度。

造船匠師們說，王船文化館「典藏王船」歷時約半年打造，象徵王船建造階段性成果，與王船靈魂與精神所在，「典藏王船」讓大家看見王船工藝，很有紀念意義，接續將展開船身彩繪。

今天「安龍目」儀式邀請縣長周春米、東隆宮董事長潘慶士持槌將龍目固定在船首，王船班匠師們出席參與，眾人共同參拜祈福，讓與會專家學者見證東港王船建造技藝。