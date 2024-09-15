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高捷禁政治活動 遭質疑「遇民進黨就轉彎」陳其邁說尊重

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
針對高捷美麗島站舉辦民進黨慶系列活動受阻一事，市長陳其邁表示，尊重捷運公司決定。記者徐白櫻／攝影
針對高捷美麗島站舉辦民進黨慶系列活動受阻一事，市長陳其邁表示，尊重捷運公司決定。記者徐白櫻／攝影

民進黨創黨38周年系列活動即將展開，原訂9月22日至27日在高雄捷運美麗島站舉辦攝影展，遭議員邱于軒質疑行政不中立後臨時取消。市長陳其邁表示，當時這個活動是由黨部與高捷公司接洽，市府尊重捷運公司決定。

美麗島站位於昔日大港埔大字的中心，通車前暫名大港埔站，因1979年12月10日在此地爆發「美麗島事件」，後續命名與歷史事件有關，外界曾質疑，美麗島站名政治味太濃，建議改回原來的大港埔站，不過當時捷運工程局認為，命名經過公開、透明作業，未改變名稱。2年前民眾黨高市黨部也曾主張美麗島站應改回原地名大港埔站，以去政治化，但遭市府反對。

民進黨38周年黨慶，原訂9月22日至27日在捷運美麗島站舉辦「守護台灣民主路一直走」影像展，活動公布後民眾向國民黨市議員邱于軒陳情說「捷運站禁止政治活動，是禁止民進黨以外的政治活動」，為此邱行文市府相關單位，質疑行政不中立。

邱于軒指出，根據「高雄捷運公司活動場地出借須知」，涉及政治選舉、抗議、抗爭或集會遊行等活動，得拒絕活動產地之申請。

「這是很明顯的綠能、我不能！」邱于軒說，她的服務處過去曾申請在大寮捷運站舉辦兒童話劇，但被高捷否決，因為他們認定政治人物辦的活動就是政治性；黨慶活動很明顯是政治活動，更不應該違反相關規定。

高捷公司表示，當初公司同意申請之原因，係為本案並沒有任何開幕活動或動態聚眾活動，僅為單純靜態攝影展，故予以同意；現因有民眾疑慮，已與主辦單位溝通，請主辦單位另尋替代方式。

市長陳其邁今天上午在漯底山自然公園參加淨山活動，他受訪表示，「我們尊重捷運公司的決定，因為當時是黨部和高捷公司做接洽，主辦單位及捷運公司的決定，站在市府的立場我們尊重」。

對此爭議，民進黨高市黨部表示，黨慶活動是中央黨部主辦，目前僅知道攝影展會換場地，新地點還不清楚。

邱于軒 高捷 高雄捷運

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