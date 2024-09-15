為迎王暖身 優人神鼓、東港藝陣跨界重新演繹「金剛心」

優人神鼓與東港東隆宮合作，昨晚在東隆宮大廟埕帶來經典戲碼「金剛心」，縣長周春米到場感受震撼鼓聲與藝術融合，開場在東隆宮董事長潘慶士擊鼓下揭開序幕，場面氣勢非凡，吸引鄉親到場觀賞。

縣長周春米表示，這齣融合藝術與大漢樂團、神將、轎班等在地藝陣，不僅讓傳統祭儀與現代表演藝術交融，也讓鄉親們大呼感動，「結合武、鼓與在地傳統祭儀，可說是最高藝術等級的表演」。

縣府傳播暨國際事務處表示，為展現對屏東迎王文化的重視，製作團隊特別以優人神鼓經典戲碼「金剛心」為主軸再搭配祭典重新編排，並加入東港在地藝陣團隊，演出經典橋段包括：奔騰、沖岩、大神鼓、大驟雨、金剛王寶劍、持劍之心，以展現無形文化資產豐厚價值。

這次演出的在地團隊包含東隆宮大漢樂團、東港本司衙東興宮池府千歲駕前八家將、聖德宮姚府四千歲駕前十二家司、東港埔仔角轎班委員會，台前、幕後超過百人共同參與，自7月底開始排練，8月初進行首次團體彩排，獻給所有現場與線上觀賞的觀眾。