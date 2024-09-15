疑照明不足 高雄輕軌夜間頻傳事故

高雄輕軌今年成圓後，大順路沿線至8月已有24輛車闖入專用軌道區，17輛車在路口與列車擦撞，全線在夜晚發生的事故逾200起，民代質疑沿線夜間照明不足、路燈遭路樹遮擋，加上商家燈板多，讓駕駛視覺錯亂肇禍，建議導入「雙色溫路燈」，提高行車專注力，另全市故障路燈未採用「QR-Code」報修系統，導致常延誤處理，要求一併改善。

輕軌疑因照明不足頻傳事故，高雄市捷運局對此表示，司機員和保全每天都會檢視軌道路口照明，沿線部分路口已設置可變資訊標誌，透過明亮的CMS面板資訊增加警示內容能見度。高雄市公園處則回應，大順路全線雨豆樹已於6月中旬完成修剪，未來會確保照明設施不被樹葉遮擋。另高市路燈均以全白光 LED 為主，評估雙色溫路燈不可行，至於採用其他路燈報修系統一事，仍需評估。

今年5月間，一名21歲駕駛晚間9點行經大順二路和日全街口時，恍神開上輕軌軌道卡住，影響順行列車40分鐘；6月另名7旬男子開車行經大順三路、建國一路口，意外擦撞輕軌旁緣石，致列車延誤1個多小時。捷運警察局統計，輕軌成圓後，闖入大順路軌道區、植草區及綠廊共24案，其中16件發生在晚上6點至隔日清晨6點，比率逾6成，大順路全線今年夜間事故數達205件。

議員張博洋認為，輕軌大順路段多處缺乏照明，或照明設備遭路樹遮擋，導致車輛常誤闖軌道，也影響行人通行安全。桃園市3年前首推「雙色溫」路燈，利用不同色溫的燈光差異，提高駕駛行車專注力，經測試已減少3成事故。議員鄭孟洳也說，大順路輕軌周圍商家燈板多，視覺容易錯亂，用路人第一時間難以辨識，有婦人3個月連續誤闖軌道2次。

另高雄共25萬盞路燈，民眾發現路燈故障，可透過1999專線通報；但議員張博洋表示，民眾通報過程，往往因無法詳細描述故障路燈的燈號、位置或故障情形，拖延維修，目前全台各縣市陸續採用「QR-Code報修」系統，唯高市仍未試辦。QR-Code報修系統以手機掃瞄就能報修，修復完成還會傳送簡訊告知民眾。