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金門博餅總決賽遇大雨民眾狼狽開博 阿嬤洪金占獲大獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，今年活動「仿古」，由副縣長李文良推開闈試，帶領殿式狀元進場開博。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，今年活動「仿古」，由副縣長李文良推開闈試，帶領殿式狀元進場開博。記者蔡家蓁／攝影

金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，由於天公不作美，中途下起傾盆大雨，讓參賽的選手只能拿起塑膠袋罩住頭部防雨，或群聚躲在屋簷下，模樣相當狼狽，好在只下10多分鐘，雨勢就稍緩，但也讓活動時間延遲，不少人都說，首次遇到下大雨，真的是印象深刻；活動由68歲老嫗洪金占勇奪狀元王寶座，抱回大獎20公升罈裝酒，她將在10月13日赴陸參加「海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」，拼搏兩岸狀元王。

「2024金門中秋博狀元餅」今天晚間在浯江書院開博，今年活動「仿古」，恢復古制所舉辦的總決賽，由身著古裝人員宣讀博狀元決賽聖旨後熱鬧登場。由各鄉鎮賽所產生的桌狀元約538位參加鄉試，首先登場的是「鄉試」，在從每桌取2位參加會試，會試再取10位參加殿試，經過1個多小時激戰，由家住烈嶼鄉的68歲阿嬤洪金占拿下年度狀元王，將與陳沛涵、許宸漢、謝舒宇、楊天諒等另外前4名博餅高手，於10月13日至廈門參加「2024(第20屆)海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」，代表金門角逐海峽兩岸狀元王。

副縣長李文良表示，縣府已責成各單位做好整備以強化量能迎接陸客到來，也持續為兩岸的和諧共榮做出努力；他也提到，「海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」已中斷多年，在縣府及金門縣觀光協會多次赴陸協調下，今年重現兩岸共博榮景；縣府此次攜手廈門帶領本縣民眾參與這閩南地區一年一度的民間盛事，除促進兩岸文化觀光融合的具體實踐，也期待為兩岸關係迎來春暖花開。

洪金占在受訪時表示，她第一次參加博餅就博到狀元相當開心，對於獎品20公升罈裝酒，她說將會留下來跟家人分享，當記者詢問要「出國」去大陸比賽有沒信心，洪金占笑著說，「信心滿滿」。

2024金門中秋博狀元餅活動也近尾聲，截至17日仍有機場迎賓博餅體驗、總兵署博餅體驗及店家集章博好禮，趕緊至機場旅遊服務中心或清金門鎮總兵署領取活動集章摺頁，憑摺頁至特約店家消費集章，集滿3個不同店家的章後，填妥基本資料投入摸彩箱內，活動結束後將擇日直播抽出MacBook Air 13吋(M3晶片)2台、Dyson V15 無線吸塵器2台、Dyson HD16 吹風機2台等大獎。

金門中秋「博餅總決賽」今天晚間開博，但首度遇到大雨，大家只能穿雨衣在雨中博餅，相當狼狽。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間開博，但首度遇到大雨，大家只能穿雨衣在雨中博餅，相當狼狽。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間開博，活動由68歲老嫗洪金占（中）勇奪狀元王寶座，獲得大獎20公升罈裝酒。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間開博，活動由68歲老嫗洪金占（中）勇奪狀元王寶座，獲得大獎20公升罈裝酒。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，在最後的殿式階段，比賽氣氛相當緊張。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，在最後的殿式階段，比賽氣氛相當緊張。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，但首度遇到大雨，大家只能將塑膠袋套在頭上防雨，相當狼狽。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，但首度遇到大雨，大家只能將塑膠袋套在頭上防雨，相當狼狽。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，今年活動「仿古」，會中安排不少工作人員身著古裝，相當有看頭。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，今年活動「仿古」，會中安排不少工作人員身著古裝，相當有看頭。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，再結束賽事後，副縣長李文良（左）與金門縣觀光處長許績鑫舉行「封碗」儀式，象徵活動圓滿。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，再結束賽事後，副縣長李文良（左）與金門縣觀光處長許績鑫舉行「封碗」儀式，象徵活動圓滿。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，但首度遇到大雨，大家只能「鳥獸散」躲雨去。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，但首度遇到大雨，大家只能「鳥獸散」躲雨去。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，但天公不作美，大家只能穿著雨衣在大雨中博餅。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，但天公不作美，大家只能穿著雨衣在大雨中博餅。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，但天公不作美，大家只能在雨中博餅，苦中作樂一番。記者蔡家蓁／攝影
金門中秋「博餅總決賽」今天晚間熱鬧開博，但天公不作美，大家只能在雨中博餅，苦中作樂一番。記者蔡家蓁／攝影

中秋 廈門 金門

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