義大醫院長杜元坤捐贈全新樂器 支持澎湖馬公國小音樂教育

義大醫院院長杜元坤14日向馬公國小捐贈一組全新平台鋼琴及一批弦樂器，協助更新樂器設備，提升離島學生音樂學習環境；澎湖縣長陳光復表示，杜元坤醫師對澎湖關懷超過10多年，致力於澎湖醫療服務，也積極參與偏鄉教育和慈善事業，感謝杜醫師對澎湖的支持。杜元坤表示，澎湖人民給予了他溫暖和啟發，使他實現醫療夢想，讓他將澎湖視為第二故鄉。

杜元坤分享他對音樂深厚熱愛，透露從3歲起就學小提琴，他將音樂比喻為人生的一部分，認為音樂貫穿每個人生階段，從《搖籃曲》到《安魂曲》，音樂始終是人生的伴侶，並鼓勵學生常懷慈善之心，為自己創造美妙的樂章；杜元坤說，至於打橄欖球則是他的紓壓方式，而當醫生則是他最樂在其中的職業。

馬公國小音樂班自1990年成立以來，不僅提供鋼琴、器樂和歌唱培訓，還設有全國獨特的兒童音樂劇課程，是澎湖縣「音樂與表演藝術」領域重要搖籃，畢業生陸續返鄉組建「菊之音管絃樂團」和「澎湖縣青少年交響樂團」，成為澎湖縣最活躍的藝文團隊之一。

馬公國小校長王文瑞表示，人的魅力在於心靈之美，而心靈之美在於行善，杜元坤醫師的慷慨捐贈將大大提升學生們的音樂學習體驗，也為澎湖基層音樂教育注入強心針。

王文瑞說，此次捐贈活動不僅展現杜元坤院長對澎湖深厚的情感，也體現他對音樂教育的支持及對社會的貢獻，希望這份愛心能夠在澎湖的音樂教育領域中持續發光發熱，為更多孩子帶來音樂的喜悅和啟發。