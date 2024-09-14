快訊

該信誰的？川普狂批美國援烏 澤倫斯基曝兩人通話內容態度大反轉

花蓮玉里木造平房傳火警...燃燒面積超200坪 大火延燒7棟民宅

柯文哲案插曲…AIT否認介入台灣司法 他揪回應玄機：沒說不「關切」

義大醫院長杜元坤捐贈全新樂器 支持澎湖馬公國小音樂教育

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
義大醫院院長杜元坤（中）14日向馬公國小捐贈一組全新平台鋼琴及一批弦樂器。記者郭韋綺／翻攝
義大醫院院長杜元坤（中）14日向馬公國小捐贈一組全新平台鋼琴及一批弦樂器。記者郭韋綺／翻攝

義大醫院院長杜元坤14日向馬公國小捐贈一組全新平台鋼琴及一批弦樂器，協助更新樂器設備，提升離島學生音樂學習環境；澎湖縣長陳光復表示，杜元坤醫師對澎湖關懷超過10多年，致力於澎湖醫療服務，也積極參與偏鄉教育和慈善事業，感謝杜醫師對澎湖的支持。杜元坤表示，澎湖人民給予了他溫暖和啟發，使他實現醫療夢想，讓他將澎湖視為第二故鄉。

杜元坤分享他對音樂深厚熱愛，透露從3歲起就學小提琴，他將音樂比喻為人生的一部分，認為音樂貫穿每個人生階段，從《搖籃曲》到《安魂曲》，音樂始終是人生的伴侶，並鼓勵學生常懷慈善之心，為自己創造美妙的樂章；杜元坤說，至於打橄欖球則是他的紓壓方式，而當醫生則是他最樂在其中的職業。

馬公國小音樂班自1990年成立以來，不僅提供鋼琴、器樂和歌唱培訓，還設有全國獨特的兒童音樂劇課程，是澎湖縣「音樂與表演藝術」領域重要搖籃，畢業生陸續返鄉組建「菊之音管絃樂團」和「澎湖縣青少年交響樂團」，成為澎湖縣最活躍的藝文團隊之一。

馬公國小校長王文瑞表示，人的魅力在於心靈之美，而心靈之美在於行善，杜元坤醫師的慷慨捐贈將大大提升學生們的音樂學習體驗，也為澎湖基層音樂教育注入強心針。

王文瑞說，此次捐贈活動不僅展現杜元坤院長對澎湖深厚的情感，也體現他對音樂教育的支持及對社會的貢獻，希望這份愛心能夠在澎湖的音樂教育領域中持續發光發熱，為更多孩子帶來音樂的喜悅和啟發。

義大醫院院長杜元坤（左）捐贈全新鋼琴給澎湖馬公國小。記者郭韋綺／翻攝
義大醫院院長杜元坤（左）捐贈全新鋼琴給澎湖馬公國小。記者郭韋綺／翻攝

偏鄉教育 小學 澎湖縣 音樂劇 馬公

延伸閱讀

【重磅快評】離岸風電環評 環境部不可放水

澎湖全縣運動會登場 台鋼啦啦隊跨海展演掀高潮

陳光復暗酸「澎湖是台南的阿公」 黃偉哲尷尬一笑臉僵

屏東女赴澎湖工作...離奇陳屍男友轎車半個月 死因待查

相關新聞

國小教師憂「身心問題兒童越來越多？」 一票同行點頭猜：1狀況導致

老師除了要準備教學課程資料，還得時時注意學生的身狀況。對此，一名國小教師發現，班上有越來越多學生都有身心狀況，讓他好奇發問「大家有這個感覺嗎？」。貼文一出後，意外引起教育界共鳴。

義大醫院長杜元坤捐贈全新樂器 支持澎湖馬公國小音樂教育

義大醫院院長杜元坤14日向馬公國小捐贈一組全新平台鋼琴及一批弦樂器，協助更新樂器設備，提升離島學生音樂學習環境；澎湖縣長...

鯨魚遨遊在操場綠地 宜蘭冬山國中地景創作「鯨天動地」

宜蘭冬山國中的操場草皮這2天有1隻大鯨魚！冬山國中即將迎來65歲校慶，今年將永續發展定為校慶系列活動的主題，邀請藝術家吳...

新豐高中畢業40年校友 回母校與師長再聚首感慨時光飛逝

台南市新豐高中民國73年畢業的10多名同班同學，今天回歸仁區母校舉辦畢業40年同學會，當年的國文老師林慶隆、家政老師王招...

桃園173體育班運動防護員不足 市府增設10人護國中小選手

桃園市政府高中及國中、國小體育班總共173班，全市運動防護員23人，尤其國中以下運動防護員不足，今年率先各縣市增設10名...

新科國中通學步道將開工 明年下半年完工保障步行安全

新竹市新科國中因鄰近金山街，園區上下班車輛龐大，學生常與車爭道，為保障學生步行安全，通學步道將在9月底動工，預計明年下半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。