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風雨無阻！高雄鳳山誠義里千人封街烤肉 熱鬧歡度中秋節

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市鳳山區誠義里今晚席開百桌進行中秋封街烤肉活動，每家都準備豐富食材，熱烈參與，現場烤肉香味四溢煙霧迷漫，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區誠義里今晚席開百桌進行中秋封街烤肉活動，每家都準備豐富食材，熱烈參與，現場烤肉香味四溢煙霧迷漫，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影

中秋節就是要封街烤肉高雄市鳳山區誠義里每到中秋都會舉辦中秋烤肉聯誼活動，挑在中秋前夕在今晚再度熱鬧舉辦，現場不但封街還擺了近百桌讓民眾盡情開烤，雖然在傍晚時分現場下起大雨，許多民眾一度將桌椅食材搬離，等到現場雨停後，大家又有默契地自動靠攏，每家都準備豐富食材，熱烈參與，誠義里長劉啟芳特地把馬路封閉，還有熱鬧的摸彩活動，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。

每年中秋都會舉行封街烤肉趴的劉啟芳說，過中秋就是要烤肉，沒烤肉就感覺沒過中秋一樣，大家互相交流增進鄉里感情，今年的烤肉品項雖然一年比一年貴，但是我們今年準備更豐盛，比去年還豐盛，各個肉食主義里民樂開懷，表示風雨無阻都會來參加，劉啟芳說今年已經是第九年舉辦，雖然下週二才是中秋節，誠義里民已經迫不及待要舉辦千人烤肉活動，提前感受過節的氣氛，參加的民眾可說是風雨無阻，遇到豪雨也沒再怕，等雨停後就自動歸位開烤，大夥兒就在馬路上直接開火，個個經驗老道，升火烤肉的手法熟練，打算中秋假期間烤肉活動一攤接一攤。

民眾說大夥兒呼朋引伴逗熱鬧，大人負責烤肉，小朋友忙著吃喝玩樂，鄰里之間透過烤肉活動交流，隨著炭烤香味瀰漫，讓誠義里格外有過節氛圍，也讓上千位里民可以聯絡感情，歡度中秋。

高雄市鳳山區誠義里今晚席開百桌進行中秋封街烤肉活動，每家都準備豐富食材，熱烈參與，現場烤肉香味四溢煙霧迷漫，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區誠義里今晚席開百桌進行中秋封街烤肉活動，每家都準備豐富食材，熱烈參與，現場烤肉香味四溢煙霧迷漫，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區誠義里今晚席開百桌進行中秋封街烤肉活動，每家都準備豐富食材，熱烈參與，現場烤肉香味四溢煙霧迷漫，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區誠義里今晚席開百桌進行中秋封街烤肉活動，每家都準備豐富食材，熱烈參與，現場烤肉香味四溢煙霧迷漫，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區誠義里今晚席開百桌進行中秋封街烤肉活動，每家都準備豐富食材，熱烈參與，現場烤肉香味四溢煙霧迷漫，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區誠義里今晚席開百桌進行中秋封街烤肉活動，每家都準備豐富食材，熱烈參與，現場烤肉香味四溢煙霧迷漫，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影

中秋節 烤肉 食材 高雄市

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