風雨無阻！高雄鳳山誠義里千人封街烤肉 熱鬧歡度中秋節

中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里每到中秋都會舉辦中秋烤肉聯誼活動，挑在中秋前夕在今晚再度熱鬧舉辦，現場不但封街還擺了近百桌讓民眾盡情開烤，雖然在傍晚時分現場下起大雨，許多民眾一度將桌椅食材搬離，等到現場雨停後，大家又有默契地自動靠攏，每家都準備豐富食材，熱烈參與，誠義里長劉啟芳特地把馬路封閉，還有熱鬧的摸彩活動，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。

每年中秋都會舉行封街烤肉趴的劉啟芳說，過中秋就是要烤肉，沒烤肉就感覺沒過中秋一樣，大家互相交流增進鄉里感情，今年的烤肉品項雖然一年比一年貴，但是我們今年準備更豐盛，比去年還豐盛，各個肉食主義里民樂開懷，表示風雨無阻都會來參加，劉啟芳說今年已經是第九年舉辦，雖然下週二才是中秋節，誠義里民已經迫不及待要舉辦千人烤肉活動，提前感受過節的氣氛，參加的民眾可說是風雨無阻，遇到豪雨也沒再怕，等雨停後就自動歸位開烤，大夥兒就在馬路上直接開火，個個經驗老道，升火烤肉的手法熟練，打算中秋假期間烤肉活動一攤接一攤。

民眾說大夥兒呼朋引伴逗熱鬧，大人負責烤肉，小朋友忙著吃喝玩樂，鄰里之間透過烤肉活動交流，隨著炭烤香味瀰漫，讓誠義里格外有過節氛圍，也讓上千位里民可以聯絡感情，歡度中秋。