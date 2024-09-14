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小心地滑！高雄國際機場連3天漏水 查出新增2處漏水點

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄機場出境大廳今天有2處發生滴水情況，1處經清理接水盤滴水情況初步排除，另1處在雨勢趨緩後也暫無滴水情況。記者王勇超／攝影
高雄機場出境大廳今天有2處發生滴水情況，1處經清理接水盤滴水情況初步排除，另1處在雨勢趨緩後也暫無滴水情況。記者王勇超／攝影

高雄連續3天都有間歇性雨勢，高雄國際機場竟也連續漏水3天。旅客說，今天因漏水，出境大廳的地面被放置黃色告示牌，提醒「小心地滑」。立委賴瑞隆說，航站防漏工程還要1年多才能完工，先前已在6處漏水點裝設接水盤，不料近日又新增2處漏水點，他已要求航站要盡速改善，才能保障安全，也避免影響國家形象。

一名搭機前往日本的旅客說，今天3樓出境大廳漏水，地面放有「小心地滑」的黃色告示牌，最嚴重的是在報到櫃台間的郵局旁，站在工作人員用來圍起漏水範圍的紅線外，竟也有被雨水打到的感覺。

高雄國際機場表示，今天上午因雨勢較大，高雄機場出境大廳有2處發生滴水情況，航站工作人員立即鋪上防水毯，並豎立告示牌提醒旅客，1處經清理接水盤滴水情況初步排除，另1處在雨勢趨緩後也暫無滴水情況。

立委賴瑞隆表示，交通部已針對高雄國際機場編列6000萬元防漏工程預算，但還要1年多才能完工，當時他要求航站要先有短期應急措施，避免漏水到地上，導致國家形象受損，航站也找出6個漏水點，裝置接水盤，但近日又增加2個漏水點，他已請航站短期內要改善。

一名旅客表示，機場是國門，往來的國際人士很多，如果下雨就漏水，會讓人對場地有不好的印象，希望民航局與交通部能夠趕快改善，才不會讓國家的形象受損。

高雄國際機場說，在2025年至2026年將執行的既定防水工程完工前，將先採取短期補救措施，除1處漏水點會再增加接水盤，其他近日發現可能的漏水點，也將先塗防水漆、鋪防水毯或以矽膠補強，並雇工抽換較易發生漏水情形的伸縮縫，日後也會加強巡檢密度，避免類似情況再發生。

機場 漏水 高雄市

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