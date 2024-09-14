屏東勝利星村民歌回憶殺 領群眾重溫懷舊旋律

屏東縣政府打造勝利星村四季都有不同主題市集活動，今天下午舉辦「舊好勝｜淳粹美聲．南方開唱」經典民歌演唱會，引起歌迷回憶殺跟唱，重溫青春記憶與懷舊旋律。

活動邀請到美聲天后許景淳及知名雙人組南方二重唱，分別於今明2天專場演出；今天活動由許景淳演唱一連串耳熟能詳的校園經典歌曲，屏東縣長周春米也同台獻唱，共同帶領觀眾重溫懷舊旋律，分享彼此共有的音樂故事和時代風潮。

文化處指出，「淳粹美聲．南方開唱」民歌市集現場不僅有美聲表演，還有超過40家精選品牌，復古品牌小吃、古著、特色選物、風格文創攤位。另外，以民歌為主題的闖關活動，參與者即可獲得限量小禮物1份，讓整個市集活動充滿不同趣味。

文化處表示，民歌運動起源於70年代的大學校園，也在眷村裡大為風行，因此民歌結合勝利星村最有人氣的市集品牌「舊好勝」，讓民眾一起重溫青春記憶與眷村光陰故事。

縣府提及，勝利星村一年四季以不同主題市集活動，呈現豐富文化內涵，而在歲末之際將封街舉辦年貨大街和包餃子大賽，讓民眾一起來感受全台最有年味的勝利星村。