高雄長庚醫院癌友才藝表演會 病童展現勇氣不放棄生命感染全場

高雄長庚醫院今天舉辦別具意義「癌友才藝表演會」，來自高雄長庚醫院、高雄市立聯合醫院及高雄榮民總醫院等醫療院所共8組癌友及親友組隊參加，包括烏克麗麗樂器演奏、動人歌唱以及充滿活力舞蹈接連登場，小丑也化身醫生以幽默風趣互動和搞笑演出，讓癌友及家屬短暫忘卻病痛折磨。

長庚烏克麗麗班的癌友阿惠15年前診斷乳癌，經歷治療身體逐漸痊癒，用溫暖音樂陪伴支持正在接受治療癌友；她感謝醫師周逢復、蔡明諺及個管師李芸芳在化療過程中的關懷，決心將這份溫暖繼續傳遞下去。

6歲抗癌小鬥士小儀是神經母細胞瘤病友，2歲起經歷近4年抗癌療程，在家人、醫療團隊的陪伴下，勇敢地向癌細胞宣戰。為了治療，小儀經常往返高雄長庚，聽音樂及跳舞成了住院期間最好紓壓方式，在一次病房志工邀約下，一口答應參加演出醫院癌友關懷活動，與8歲姐姐聯手帶來一段動感舞蹈，純真笑容和充滿童真舞步深深打動了在場的每一個人。

小儀母親感動說，這些年面對癌症，家人們學會放慢生活的步調，珍惜每一個相處瞬間，陪伴與愛才是生命中最珍貴禮物，感謝長庚醫療團隊，讓他們能夠在艱難抗癌路上堅持下來。

癌症中心主任蘇祐立表示，2012年起高雄長庚年年舉辦癌友關懷活動，今年已是第13屆，此次癌友才藝表演會不僅僅是活動，更是讓癌友們彼此支持、互相鼓勵平台，每個笑容、每段舞蹈、每首歌聲，都是對抗癌精神的最美詮釋，生命堅韌被展現得淋漓盡致，在這條充滿挑戰的路上，醫療團隊將陪伴在癌友身邊，並肩作戰。

活動也邀請癌友的醫療團隊到場，獻上花束代表無盡感謝；現場觀眾抱以熱烈的掌聲與加油聲，鼓勵勇敢抗癌鬥士及精彩表演，氣氛溫馨感人。