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揪好友遊屏東過中秋 縣府推主題遊程聚焦在地特色

中央社／ 屏東縣14日電

中秋節將至，屏東縣政推出「悅享秋月」主題遊程，分1天、2天及3天遊，走讀屏東豐富自然資源和文化歷史，聚焦在地傳統歷史文化與中秋佳節特色。

屏東縣政府發布新聞稿指出，遊程主題包含「市區文藝」、「月影‧古街食光」、「屏東悅遊‧月下美饗」、「月滿屏東‧南國雙日遊」、「屏東SOLO秋月映水‧3日遊」及「穆斯林友善」，設計特色帶領遊客品味屏東道地美食與走訪特色景點

交通旅遊處表示，「月影‧古街食光」行程展示屏東多元文化豐富性，遊程從涼山瀑布開始走訪，完成指定步道還有機會拿好禮；接著前往屏東可可巧克力園區DIY手作體驗，下午再到屏東戲曲故事館及潮州日式歷史建築文化園區，感受不一樣歷史文化。

對於喜歡大自然與慢活步調遊客，可選擇「月滿屏東‧南國雙日遊」，從旭海觀音鼻自然保留區到東源森林遊樂區、東源水上草原，接著再到旭海溫泉泡湯及旭海沙灘享受中秋月光與星空；3天遊行程則以屏東旅遊專書「屏東SOLO」特色遊程，走訪在地大街小巷景點，深刻感受屏東生態之美，並更加理解人與大自然的共生共融之道。

縣府邀請民眾在中秋節間放慢腳步，走入屏東山海間，一同探索屏東的秋日之美；並呼籲出外旅遊要選擇合法旅宿，確保住宿品質與人身安全。

中秋節 屏東縣政府 景點

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