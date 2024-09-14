陪伴小朋友度中秋 金門房仲業者連2年招待家扶兒童吃漢堡

東森房屋金門加盟店連續兩年在中秋佳節前夕，招待受扶助家庭享用漢堡套餐，今天下午邀請56位親子到速食漢堡店享用漢堡套餐，陪伴金門家扶兒童度過中秋節，到場的小朋友都超開心的，大快朵頤現做的漢堡，開心滿足都寫在臉上，直說希望下次還有機會過來吃。

這項活動由金門東森房屋店長樊志恒發起，家扶扶幼主委楊肅謙及洪依帆主任共同參與，楊肅謙主委也代表家扶中心致贈感謝狀給金門東森房屋，感謝該單位對於家扶兒童的愛心關懷及公益行動。

樊志恒表示，今年是第二年與家扶中心合作，去年招待孩子享用知名連鎖速食店的炸雞套餐，看見孩子吃炸雞的幸福笑容，讓他們都覺得這是很有意義的活動，去年因場地關係無法到現場用餐，今年為讓親子享用熱呼呼的漢堡套餐，事先聯繫摩斯漢堡店包下二樓場地，期望在中秋前夕帶給孩子一個快樂的回憶，也讓中心兒童們感受到各界的支持及愛心關懷。

楊肅謙說，很感謝樊志恒店長的愛心招待活動，樊店長7月多就積極與家扶聯繫，討論今年中秋節的公益行動計畫，知道去年的美味炸雞讓兒童仍念念不忘，這次特地選在漢堡店內，就是要讓親子可以在現場享用剛出爐的美味漢堡套餐，度過一個美好的假日。

到場參加的蔡媽媽說，自己從來沒吃過這麼高級的漢堡，能在中秋節前夕吃到美味餐點，感受不一樣的過節氣氛，真的非常感動，也很感謝企業的用心。

金門家扶中心指出，家扶的扶助家庭因經濟及條件的限制下，較少有機會享用速食套餐，參與的家庭都非常感謝金門東森房屋的愛心。這次在中秋節也特別感謝地區各單位及個人贈送應景的月餅、柚子及羅頌麵包等家庭實物，讓家扶的扶助家庭充分感受各界的溫暖關懷，也讓每一份愛心透過家扶的扶幼工作，能夠傳遞到需要幫助的兒童身旁。