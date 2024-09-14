屏東盆栽展9月14日登場 總冠軍由7樹種集結而成

屏東縣盆栽景觀協會今天在屏東總圖庭院舉辦「2024年樹藝屏光展」，展出共108件作品，由民眾周海燕以7種樹種集結而成的作品獲得總冠軍，部分樹木養樹甚至逾10年。

盆栽展今天起一連5天舉行，屏東縣長周春米到場欣賞並表示，現場展出的作品皆有著獨特性與不一樣的生命力，造型不僅千變萬化，像幅立體畫，欣賞者可以從不同的角度、位置來欣賞，期待展覽能激發更多人對盆栽藝術的熱愛和追求，也能帶動縣內盆栽事業欣欣向榮的發展。

周春米表示，展覽的盆栽創作非常豐富，分成超大型盆栽、大品盆栽、中小品盆栽及創意盆栽等4組共108件作品參與，不僅是場競爭激烈的盆藝比賽，更是創作者花費時間以年月為計算嘔心瀝血的作品，而盆栽展與最美的圖書相得益彰，還有屏東美麗的天空，讓盆栽可以展現不同的美。

中華盆栽藝術全國總會理事長許展維說，盆栽藝術象徵城市美學，期盼可以推廣到全世界，展現軟實力。

獲得總冠軍的周海燕接受媒體聯訪指出，種盆栽有將近20年了，近年才剛始參加展覽，也有數次得獎經驗，這次她在「成組」由日本真柏、壽娘子、黃槿、縮緬葛、金柳、毛朴、小草等組成，關鍵是搭配起來要柔和且有立體感，才能顯現樹形之美。

周海燕說，有些樹材做到成品，養樹要超過10年，尤其現在天氣熱，要照顧小樹每天得觀察，1天有時也澆水2至3次，比起大樹難度再高些。

農業處表示，此次競賽將由專業評審精挑細選出總冠軍及各組金牌獎共10件，將代表屏東參加11月中旬中華盆栽藝術全國總會所辦理的「2024年全國盆栽華風展」競賽。