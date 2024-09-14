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走向國際化 屏東縣府舉辦首屆屏東迎王國際論壇

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府首度舉辦「屏東迎王國際論壇」，由文史工作者帶領學者實際走訪東港迎王文化。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府首度舉辦「屏東迎王國際論壇」，由文史工作者帶領學者實際走訪東港迎王文化。圖／屏東縣政府提供

東港迎王平安祭典為文化部核定為國家級重要民俗文化資產，為了提高迎王文化的國際聲量，屏東縣政府首度舉辦「屏東迎王國際論壇」，安排國內外學者走訪東港、小琉球、林邊及南州等地，透過與在地文史工作者、宮廟及角頭交流，更深入了解迎王文化，也讓迎王文化在學術上更有系統保存及傳承。

首屆屏東迎王國際論壇一連舉辦3日，邀請馬來西亞、日本等地及國內學者參與，昨日縣府特別在東隆宮廟埕前舉辦迎賓晚宴，以台灣的辦桌宴請賓客，並邀請在地樂團及榮獲金曲獎的董事長樂團演出。縣府秘書長楊慶哲表示，屏東迎王祭被譽為一生一定要參與的宗教盛事，歡迎國內外學者一起參與。

東港迎王參訪由文史工作者蘇煌文，帶領學者實際走訪東港朝隆宮、東隆宮及七角頭，參觀王船及相關文物，深入了解迎王典故，了解迎王文化的博大精深，透過活動發掘其歷史脈絡。接著學者前往小琉球、林邊及南州等地，了解當地的迎王文化。

縣府傳播處表示，今晚7點將在東隆宮大廟埕由優人神鼓攜手在地藝陣團隊帶來「金剛心」演出，將宗教祭儀與表演藝術結合，超過百人共同展演，歡迎大家一同欣賞。相關活動訊息可上「2024屏東迎王平安祭典」官網或縣府臉書查詢。

屏東縣政府首度舉辦「屏東迎王國際論壇」，以台灣的辦桌宴請國內外學者。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府首度舉辦「屏東迎王國際論壇」，以台灣的辦桌宴請國內外學者。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府首度舉辦「屏東迎王國際論壇」，邀請在地樂團及榮獲金曲獎的董事長樂團演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府首度舉辦「屏東迎王國際論壇」，邀請在地樂團及榮獲金曲獎的董事長樂團演出。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 東港 迎王

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