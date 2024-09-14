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影／高雄娛樂船創新紀錄！75公斤黃鰭鮪出水 港邊圍觀驚呼：好大尾
時序入秋，高雄外海進入捕撈黃鰭鮪季節，有釣客搭乘娛樂海釣船出海垂釣，遇到大魚群聚，雖然過程中脫鉤、斷線連連，但最後仍成功釣起4尾30公斤以上的黃鰭鮪，其中最大尾的重達75公斤，昨天靠岸消息傳開，引來民眾在港邊圍觀，直呼「好大尾」。
高雄「新旗興號」娛樂海釣船鎖定高雄外海秋季出沒的巨大黃旗鮪，開出大物班行程，吸引想要釣大魚的釣客報名參加。釣客深夜在港邊集合上船，報關後一路往釣點航行，清晨露出曙光時抵達釣場，第一竿就有人釣到大型黃旗鮪。
新旗興號羅船長說，這趟出海有多尾大型黃鰭鮪咬餌，大魚上鉤後奮力逃竄，「釣客的捲線器經常發出刺耳的出線聲」，過程中斷線、脫鉤連連，最後出水的4尾黃鰭鮪，重量都突破30公斤。
其中最大的一尾黃鰭鮪過磅達75公斤，釣客搏魚到體力耗盡、幾乎虛脫，才把大魚拉近船邊，最後由3人分別拿搭鉤，合力把大魚拖上甲板，釣客高興大喊「太爽了」。
專業釣魚嚮導孫祥鈞說，這尾75公斤的黃旗鮪是台灣娛樂海釣船「竿釣」的新紀錄，今年秋天的黃鰭鮪釣季才剛開始，就有大魚上鉤，「接下來的釣況令人期待」。
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