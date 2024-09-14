陸客採線團來金 金門副縣長李文良拜會陸委會

中國文化和旅遊部將開放福建居民赴金旅遊，金門縣副縣長李文良今天拜會大陸委員會，盼支持及協助陸客來金旅遊；陸委會主任委員邱垂正親自接見並表達支持兩岸健康有序交流。

李文良今天率觀光處長許績鑫、秘書王中聖、大陸事務科科長蔡百里等人拜會大陸委員會，陸委會主任委員邱垂正接見。李文良表示，中國文化及旅遊部8月30日發布「大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊」，為就陸客赴金門旅遊預做準備，縣府在9月2日邀集觀光產業公(工)協會座談，3日邀請金門地區CIQS與旅遊業代表交流，4至6日組團赴大陸福州辦理旅遊推介會、11日則再度與地區旅遊業代表座談，共商維護旅遊品質策略。

李文良提及自8月30日傳出陸客有望來金旅遊，廈門市旅遊協會與多家相關協會，陸續表達想組團來金門踩線意願。縣府觀光處與旅行公會也已擬具邀請函，協助交流團相關申辦作業，希望陸委會給予支持及協助。也盼透過旅遊踩線，實地考察金門觀光發展，促進金廈兩門旅遊業交流，共同推動金廈旅遊線路與產品，重現小三通旅遊榮景。

金門縣政府新聞稿表示，邱垂正回應只要有利兩岸健康有序交流，陸委會都支持，樂見陸方發布恢復福建居民赴金門旅遊訊息並歡迎陸客到金門、馬祖旅遊。政府已於民國112年8月24日公布恢復兩岸觀光旅遊相關規劃，相關單位早已完成準備，只要陸方開放即可實施。

邱垂正也提醒，金門應持續發展以市場驅動為主的旅遊市場，減少陸方政策改變帶來風險，建議縣府同步開發國際與港澳旅遊市場，並籲請旅行業者同時注重風險管理及共同維護旅遊品質，讓兩岸旅遊健全穩健發展。