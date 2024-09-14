世運主場館缺失多 歌迷批落漆

政府斥資52億元興建的高雄國家體育場（世運主場館）近年成為演唱會聖地，日前火星人Bruno Mars開唱吸引10萬人潮，但歌迷發現場館多項缺失，包括排隊進入搖滾區的籃球場無遮蔭，曝曬數小時酷熱難耐；跑道龜裂、座位上方遮棚漏水，鳥糞滴落座位區很「落漆」。議員批，主場館體育活動愈來愈少，市府要發展演唱會經濟，應盡速改善軟硬體設施，以免給各地歌迷留下負面印象。

高雄市運動發展局長侯尊堯說，世運主場館完工15年，設備老化，演唱會舉辦前在龜裂的跑道上有鋪保護墊，目前市府編列專項經費，修繕工程已發包；漏水問題會先用填縫材料緊急處理。等候區太熱及旗桿擋住視線問題與主辦方有關，將建議增設遮陽棚，售票時標註座位特性。演唱會開唱前也會請清潔人員加強巡視，檢視有無鳥糞滴落座位。

高雄國家體育場2009年舉辦世界運動會名噪一時，場館建築美學、氛圍兼具，啟用的10年內辦過足球賽，近5年幾乎淪為蚊子館，後來因演唱會經濟爆發再成熱點，去年被英國足球媒體 COPA90公布為全球最愛的50座球場之一。

火星人演唱會狂吸10萬人朝聖，不料因為高喊「謝謝中國台灣」掀波，演唱會結束後，歌迷更揪出世運主場館多項缺失，市議員李雅慧指樂迷為取得搖滾區好位置，有人下午2點起在場外露天籃球場排隊卻無遮蔭；另跑道龜裂出現絆倒風險、一樓座位區上方會漏水，E區看台座椅滿布鳥屎，少數座位還被旗桿擋住視線。

兩天演唱會的其中一天遇上下雨，水滴從天而降，有歌迷拿出雨衣擋雨，自嘲「座位有特別演出」！李雅慧說，世運主場館近年也因演唱會經濟充分運用，但軟硬體應該改善。議員白喬茵表示，世運主場館免場租、免抽成，公務員場指揮支援，清潔隊卯足全力恢復市容，市府再多的自我感覺良好都敵不過一個事實，「高雄開唱不用錢，這樣軟硬體支出變得好省錢」。