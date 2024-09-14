高市大同醫院經營權 評選惹議

高雄市立大同醫院經營權紛擾不休，高雄醫學大學法人在初評階段丟失優先議約權，與長庚醫療法人競標也未獲勝，衛生局昨列出5大評比面向，長庚均完勝高醫大；高醫工會對此批評，權利金數據只公布高醫大未公布長庚，有失公允；市議員陳麗娜並指衛生局要高雄長庚取代高醫大早就有跡可循，不排除開議後請議會成立調查小組調查。

陳麗娜昨開記者會指控，高醫大初評第一，複評卻逆轉敗，議約到評選過程疑點重重，據長庚某高層透露，是市府主動找他們接洽談接手大同醫院，若屬實，表示市府早決心把高醫大踢走，公開評選只是掩人耳目，質疑有內定、黑箱作業嫌疑。

陳麗娜不解，在弱勢市民照顧、重度急救責任醫院、員工薪資、投入公衛資源、權利金等評比竟都是長庚獲勝！另長庚承諾10年內完成急重症醫療，但大同醫院周邊無腹地，已無擴增空間，能否兌現令人質疑。

「權利金只公布高醫大、未公布長庚，明顯不公」，高醫工會批，高醫大所提權利金年營收0.65%是初評議約時開出，競標程序已提高逾4倍、達2.7%，若要對比，數字也不對，質疑衛生局營造高醫大給太少，要求同步公布長庚權利金占比。

高市衛生局澄清，8月20日公開招標，不論初評或複評均為長庚勝出，非所稱「逆轉敗」。至於權利金，長庚2.8%優於高醫大。高雄長庚表示，尚在議約階段，細節無法說明，僅強調法人承諾若納入合約，就會履行。