澎湖全縣運動會登場 台鋼啦啦隊跨海展演掀高潮
澎湖全縣運動會今天晚間開幕，中職台鋼WING STARS啦啦隊與「妖果天團」跨海暖場，為今年運動賽事掀起首波高潮。
澎湖全縣運動會今晚由縣長陳光復主持開幕典禮，除了在地的國中、小學大會操外，台鋼WING STARS由「一粒」領軍，妡蔆、昆昆、林浠、恬魚等5人，開幕中引領參加隊伍進場，並帶來暖場與啦啦舞演出；同時「妖果天團」也上演大偶戲，近距離與選手互動，為今年縣運掀起高潮。
澎湖縣政府表示，今年第68屆全縣運動會包括有沙灘排球、木球、羽球、桌球、帆船、棒球、籃球、法式滾球、游泳、跆拳道、滑輪溜冰及田徑等13項，共2756位男女選手參加，部份賽事在8月19日起陸續展開，田徑賽事13日至15日在縣立體育場展開競技。
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