積欠高雄7千公噸垃圾 台東焚化廠今年規畫優先代燒償還
2024南方治理平台首長會議今天嘉義舉行，會中達成南部7縣市（包括台東）區域合作垃圾調度共識，台東縣長饒慶鈴會中表示今年規畫優先代燒償還積欠高雄7千公噸垃圾，未來在不影響台東本身垃圾處理前提下，也互惠協助他縣市。
饒慶鈴指出，台東過去在焚化廠未啟用前，曾委託屏東、高雄、台南、嘉義及宜蘭縣市等協助處理台東超過16萬公噸垃圾，其中高雄市協助的垃圾量最多，深知縣市合作在垃圾處理議題的重要性。
她進一步說明，台東縣大力推動「慢經濟」，其中資源循環減廢以及廢棄物妥善處理是重要課題，去年不僅獲得環境部表揚資源回收考核特優，焚化廠也從去年1月底開始試營運，目前已達到可完全自主處理縣內廢棄物的目標。
南方治理平台提供一個良好的合作框架，台東支持區域垃圾合作調度提案，期待扮演區域治理中的積極角色。今年規畫優先償還積欠高雄近7千公噸垃圾，未來在不影響台東本身垃圾處理前提下，也願意互惠協助他縣市。
環保局局長郭建成表示，環境部要求台東每年控留2.4萬噸空間量能以代燒外縣市垃圾，高雄市政府也發函希望台東能代燒，今年6月5日議會通過提案，議員除要求縣府加強監測，也表達底渣、飛灰固化物不能留在台東。
郭建成強調，台東廠堅守環評承諾，高標準嚴密監測各項數據，試營運1年多來已臻穩定，相關監測數據亦會公開透明，在優先確保台東垃圾處理無慮之餘，規畫逐步回運積欠高雄的垃圾。
據了解，經環保局過計算後，焚化廠兩爐以每日最大300公噸總量，扣除縣內每日可處理217公噸，還有83公噸剩餘空間，依環境部需求這部分可以代燒外縣市垃圾。
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