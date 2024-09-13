南方治理平台7縣市首長通過16案 推交通觀光與環保合作

高雄市長陳其邁去年起發起南方治理平台首長會議，邀南部縣市首長商討交通、環保及觀光等議題，今年舉辦地點在嘉義縣，經幕僚長會議決議提送16案，包括交通建設5案、觀光行銷1案、環境保護2案、教育學務1案、數位政理1案，今天在首長會議中全數通過。

高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長陳光復今都出席，屏東縣則由副縣長黃國榮代表出席及致詞，因提案都經幕僚長討論過，閉門會議不到半小時，就迅速通過16個提案，動身前往亞洲創新無人機基地參訪。

嘉義縣府提出嘉嘉南通勤月票加購台鐵方案，以及整合南方7縣市充電樁資訊，讓電動車駕駛快速獲取充電點位；也和台南市共同提出台37線往南延伸至新營，串聯高鐵橋下直達南科，並與屏東縣共同提出南方區域推廣方案，要以「南進南出」踩線團推動國際觀光。

嘉義市府提出南部7縣市區域合作垃圾調度，國中小比照高中職設置學務創新人員、將土木工程職系納入公務人員專業加給表適用對象；市長黃敏惠特別強調，六都崛起後地方員額受限制，盼鬆綁地方政府員額計算基準及局處總數規定，並充實地方政府社工人力，讓地方有更多人力應對社會變化。

台南市府提出建立非法棄置案件跨域聯合攔查及資訊分享，即時通報跨縣市非法棄置案件，並定期辦理跨縣市同步道路攔檢；也提出建立南部科學及產業園區公共治理平台，跨區協調南台灣S廊帶開發場域的空汙、交通壅塞及能源設置等民生議題。

高雄市府提出區域聯防救災資源需求，和在面對大規模災害發生時，南方縣市啟動相互支援機制，已盤點救災資源需求，請中央與以經費挹注，此外，也與台南市府共同提出國道1號安定至岡山段拓寬計劃，建議採高架橋方式兩側各拓寬2至3車道，改善尖峰時段壅塞問題。

台東縣府提出2050淨零轉型目標，提升再生能源地熱能發電設備設置占比。縣長姚慶鈴說，台東地熱探測資料已逾30年，盼更新資料並擬定總量管制，並獎勵願意支持開發地熱的原民部落，另台東垃圾長年由高雄代燒，現在焚化爐經整修運轉，未來有餘量將代燒高雄垃圾。