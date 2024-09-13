台北國際照顧博覽會 屏東展示獨老創新服務吸睛

屏東縣政府參展台北國際照顧博覽會，並展示獨老護甲團、竹田樂智友善園區客棧客讚活動、行動維修咖啡車智慧工具等創新服務，會場超吸睛，也展現對獨老重視。

屏東縣政府今天新聞稿指出，社會處在展覽中展示多項獨老關懷創新服務成果，通過跨局處的合作和志工力量匯聚，獨老關懷計畫得以成功推動，志工人數已突破350人，去年服務超過184萬人次，為縣內長者提供全方位照護與支持。

社會處表示，創新服務「獨老護甲團」，長者隨著年齡增長，日常護理變得困難，特別是剪指甲，推出為長輩護甲，截至去年底已服務5314人次，幫助長者保持個人衛生，減少疾病風險；「竹田樂智友善園區客棧客讚活動」透過社區活動加強鄰里凝聚力，促進社區居民間互助關懷，統計至去年底，已舉辦14場活動，參與人次達783人，尤其針對失智友善宣導，有效促進老幼共融，增強彼此理解。

另外，「行動維修咖啡車X智慧工具」則是為了協助獨居長者解決居家生活不便問題，結合志工簡易修繕技能，為325戶獨居長者提供簡易水電修繕服務，並為3459人次提供緊急救援系統；「銀髮樂智小旅行X敬老卡」計畫，鼓勵長者利用縣內交通資源，參與休閒活動，透過志工1對1陪同，讓長者輕鬆搭乘無障礙巴士、小黃公車安心出遊，大幅提升敬老卡使用率。

社會處提及，展覽期間也安排社區銀髮達人在會場內帶領摺紙趣及毛根手作活動，參觀民眾對於銀髮達人的好手藝讚不絕口，也對縣府培力銀髮人才資源再運用表示肯定。

縣府強調，盼藉由創新性且實用服務，展現出對獨居長者關懷的重視與承諾，並致力於打造對銀髮族更加友善、安全的生活環境。