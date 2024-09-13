台電投入30億元強韌高雄電網 今年停電事故比去年同期降低近100件

台電高雄區處與鳳山區處持續強化高雄地區的配電系統，從2022年至今，停電事故逐年減少，今年1至8月停電事故比起去年同期降低近100件。台電說，今年共577件停電事故，停電原因多為鳥獸、樹木碰觸，及設備老舊等。台電持續針對配電系統進行升級，在鳥獸繁殖期間加強巡視，颱風季來臨前加強樹修，致力實踐穩定供電的使命。

台電說，為強化配電穩定，致力降低停電事故，台電針對高雄地區投入30億元，在2023年至2027年展開5年配電強韌計畫。此計畫包括配電系統改善、二次變電所設備汰換、配電線路設備汰換及預防改善措施四大面向。

從2023年計畫啟動至今，已完成289具自動化開關納入監控，共計汰換61公里的老舊高壓被覆線、334具老舊高壓開關汰換、8583具陳舊變壓器吊換、5台變電所主變壓器汰換，完成樹木修剪面積約超過200萬平方公尺、約逾105個世運主場館，紅外線熱像分析儀檢測供電設備逾11萬處、架空線路裸露設備加裝被覆罩共3457處等工作項目。

7月凱米強颱過境，造成高雄災情嚴重。台電將持續針對田寮、燕巢等山區加強樹木修剪工作，針對架空線路的部分，研議再增購挖土機及加強自營工班人員證照取得，藉此加速處理電桿倒塌、斷桿等事故類型的修復速度。

凱米颱風期間適逢天文大潮，造成地下配電室淹水的複合型災害，台電將再持續加強與市府消防局與水利局溝通聯繫管道，即早提出支援需求。此外，台電也會持續針對用電成長較高，且設備相對老舊的地區，優先進行維護改善計畫，包括漢神巨蛋商圈、台鐵新左營站、高鐵鄰近地區、輕軌沿線、六合夜市等。

鳳山區處因轄區較多屬山區位置，最遠包括那瑪夏、桃源，尤其7月凱米颱風所帶來的雨量逼近2009年莫拉克颱風，因路斷淹水，造成多處停電，其中特別艱困的錫安山地區，因路面泥濘造成工程車打滑、難以前進，台電特別感謝當地居民協助以怪手拉住吊臂車載著電桿前進，才順利完成建桿，恢復供電。