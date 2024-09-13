高市第3季開發區土地標售 推出8標10筆優質建地

高雄市政府地政局今天表示，113年度第3季開發區土地標售，共推出包括第71期重劃區在內，總計8標10筆優質建地，將於9月25日開標，總底價共新台幣14億1729萬1115元。

地政局表示，第3季土地標售作業今天公告，民眾可至四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。

地政局新聞稿表示，第71期重劃區位於三民區高雄火車站區域，開發完成後鐵路地下化及自由路與復興路開通，形成交通便捷優質生活圈。第3季推出3筆特定商業專用區土地標售，其中2筆1標土地，面積約578坪，臨鐵新一街及鐵新二街；另1筆土地面積約355坪，位於大港街及10米建國二路190巷。3筆土地皆近台鐵高雄及民族車站、龍江公園、綠園道及捷運黃線Y10站預定地，住商皆宜。

另外，第92期重劃區距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中及中山大學仁武校區，生活機能及環境佳。本季推出1筆住宅區土地，臨安樂一街及8米道路，面積約204坪，可規劃為優質住宅。

鳳青重劃區位於鳳山區北側，近澄清湖風景區，緊鄰文山特區，具備交通、文教與休閒便利優勢，本季推出本區最後1筆土地，屬第三之一種住宅區，面積約150坪臨文龍東路，地形方整且緊鄰鳳山警分局及熱帶園藝試驗所，附近有正修科技大學、文山高中、文德國小等，生活機能優。另大寮、林園及湖內農地重劃區各推出1至2筆土地，供投標人多種選擇。