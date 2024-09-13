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陳光復暗酸「澎湖是台南的阿公」 黃偉哲尷尬一笑臉僵

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
澎湖縣長陳光復今天參加南方治理平台首長會議，稱「台南的阿公可以說是澎湖」，在場的台南市長黃偉哲尷尬一笑後表情僵硬。記者黃于凡／攝影
澎湖縣長陳光復今天參加南方治理平台首長會議，稱「台南的阿公可以說是澎湖」，在場的台南市長黃偉哲尷尬一笑後表情僵硬。記者黃于凡／攝影

高雄市長陳其邁去年起發起南方治理平台首長會議，邀南部縣市首長商討交通、環保及觀光等議題。澎湖縣陳光復今天致詞時提到，台南建城400年起源於紅毛城1624年拆去台南，「台南的阿公可以說是澎湖」，讓在場的台南市長黃偉哲尷尬一笑，隨後表情相當僵硬。

陳光復說，荷蘭人1622年在澎湖興建紅毛城，1624年發生明荷戰爭，大明帝國把澎湖紅毛城拆除，帶著玄武岩一起送到台南，他和台南市長黃偉哲說「台南可以算是澎湖的兒子」，現在台南慶祝建城400年活動，就是源於1624年澎湖的紅毛城拆除，所以說「台南的阿公可以說是澎湖」。

陳光復也說，高雄市長陳其邁去年發起南方治理平台首長會議，今年在嘉義縣舉辦，明年由澎湖縣接棒舉辦，探討交通、觀光、環保及淨零排碳等議題，受到中央許多支持，澎湖大飯店可住2萬人，「澎湖吃飯免錢，白飯吃到飽不用錢」，歡迎大家明年到澎湖縣參加。

陳光復表示，澎湖縣的垃圾長期無法處理，都要由嘉義、高雄、環境部協調處理，未來可能需要設一座焚化爐，觀光方面也受到平台支持，去年從澎湖開往高雄郵輪有19架次，嘉義布袋載至澎湖遊客超過35萬人次，淨零碳排也從台南市得到許多協助，發展太陽能產業。

澎湖縣長陳光復今天參加南方治理平台首長會議，稱「台南的阿公可以說是澎湖」，在場的台南市長黃偉哲尷尬一笑後表情僵硬。記者黃于凡／攝影
澎湖縣長陳光復今天參加南方治理平台首長會議，稱「台南的阿公可以說是澎湖」，在場的台南市長黃偉哲尷尬一笑後表情僵硬。記者黃于凡／攝影

澎湖縣 陳光復

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