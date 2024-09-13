陳光復暗酸「澎湖是台南的阿公」 黃偉哲尷尬一笑臉僵

高雄市長陳其邁去年起發起南方治理平台首長會議，邀南部縣市首長商討交通、環保及觀光等議題。澎湖縣長陳光復今天致詞時提到，台南建城400年起源於紅毛城1624年拆去台南，「台南的阿公可以說是澎湖」，讓在場的台南市長黃偉哲尷尬一笑，隨後表情相當僵硬。

陳光復說，荷蘭人1622年在澎湖興建紅毛城，1624年發生明荷戰爭，大明帝國把澎湖紅毛城拆除，帶著玄武岩一起送到台南，他和台南市長黃偉哲說「台南可以算是澎湖的兒子」，現在台南慶祝建城400年活動，就是源於1624年澎湖的紅毛城拆除，所以說「台南的阿公可以說是澎湖」。

陳光復也說，高雄市長陳其邁去年發起南方治理平台首長會議，今年在嘉義縣舉辦，明年由澎湖縣接棒舉辦，探討交通、觀光、環保及淨零排碳等議題，受到中央許多支持，澎湖大飯店可住2萬人，「澎湖吃飯免錢，白飯吃到飽不用錢」，歡迎大家明年到澎湖縣參加。