台電攜手金門社區600多人大太陽下淨灘 重現海岸美麗風貌

台電聯合淨灘已邁入第31年，台電金門區營業處今天下午在金城鎮雄獅堡海灘辦理「淨灘活動」，號召近600位在地的機關團體及社區民眾，大家在大太陽底下，認真的撿垃圾，一同攜手淨灘，以實際行動為維護海洋生態環境付出一分心力，為台灣守護最美海岸線。

台電自1994年起響應「世界清潔日」，每年中秋節前夕發起聯合淨灘活動，今年正式邁入第31年，今日串聯全台電廠、區處等共26個單位與地方團體，一同聯合淨灘。金門場的活動在下午14點登場，包括台電總公司副總經理蕭勝任、台電金門區營業處長顏國俊、塔山發電廠廠長李枝榮、金門縣環保局長李廣榮、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金城鎮長李誠智等人都到場參與，在中秋佳節前一同攜手淨灘。

顏國俊表示，在台電公司秉持守護環境、關懷地方的理念下，除了全力做好穩定供電之外，也相當注重民眾生活環境品質的提升，期望本次淨灘活動能喚起全民重視海岸環境並主動參與清理工作，一同響應「淨灘做環保，不分你、我、他」，讓海灘上只留下美好的身影，不要留下任何垃圾，用行動愛護海洋、維護海岸、重視海洋生態保育，把海洋永續經營的觀念傳遞給每個人，為地球永續經營盡一份心力，也讓下一位遊客擁有同等享受自然美景的權利。

今天天氣炎熱，儘管高溫達34度，但大家還是賣力在海灘撿拾垃圾，台電也貼心準備冰棒給大家消暑，淨灘現場也設立許多宣導攤位，有台電除役選址溝通中心金門溝通小組、金門區營業處台灣電力APP等環境教育宣導攤位，幾乎各攤位前都吸引民眾大排長龍，反映熱烈。