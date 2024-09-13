高市衛生局：高醫不願承諾「重度級急救責任醫院」

國民黨高雄市議員陳麗娜今天記者質疑衛生局偏袒長庚接手市立大同醫院。衛生局表示，高醫不願承諾「重度級急救責任醫院」，不論在初評、複評，長庚皆獲多數委員肯定。

陳麗娜上午召開記者會指控大同醫院經營權事件是削價競爭犧牲醫療品質，她說，大同醫院換手事件有「事前內定、削價競爭、黑箱作業、評選不公」等傳言，致使社會各界質疑市府決策。

衛生局連日來除了以新聞稿列點回應外，更製表比較長庚、高醫議約評比結果，表格比較弱勢市民照顧、重度急救責任醫院、員工薪資、投入公衛資源、權利金等，全數皆為長庚勝出。

陳麗娜下午也透過新聞稿回應，衛生局比較表內高醫條件是3月時優先議約權審議時提出；高醫在8月和長庚競標時重新提出不同條件，她質疑，如果要做對比，衛生局應該拿雙方8月競標資料「怎麼會拿長庚新資料去打高醫舊資料？」

衛生局回應，長庚獲青睞主要原因在於在第一階段初評時即具體承諾「重度級急救責任醫院」設置及期程規畫；反觀高醫在初評時不願承諾，而在複評時仍回應為維持原承諾不願調整。

衛生局澄清，大同醫院議約過程並無議員所指「逆轉敗」，不論第一階段初評或第二階段複評，評選結果均為長庚醫療法人獲絕大多數委員支持肯定勝出。衛生局重申，目前大同醫院仍在評選議約階段，不宜有外力干預，將以保障市民及患者及大同員工權益為優先，依法依規逐條議約。