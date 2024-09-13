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陳其邁避談支持黃捷參選高雄市長 強調市民皆可參選
高雄市長陳其邁今天到嘉義縣參加南方治理平台首長會議，媒體聯訪時被問及是否支持黃捷參選高雄市長，陳委婉回應「唯一不能選的就是我」，所有高雄市民都可參選，並未正面回應是否支持黃捷參選；另陳也認為「火星人」到高雄演出，對岸不該干涉社群文章。
媒體提問，陳其邁是否鼓勵黃捷出來參選高雄市長。陳其邁說，他再次重申，所有高雄市民只要符合資格都可以參選，「唯一不能選的就是我」，他認為這必須尊重個人意願，幾位參選人的條件也都不錯，希望在未來市長選舉，不管任何政黨都可以提出對高雄發展有利的政見，交由選民做決定。
媒體提問，「火星人」日前到高雄市舉辦演唱會，在Instagram上發文感謝台灣，後又改為「感謝高雄」惹議。陳其邁說，大家都非常喜歡演唱會，希望對岸留給歌手更多表演空間和自由，不要恣意進行政治干預，這是大家所不樂意見到的。
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