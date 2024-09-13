陳其邁避談支持黃捷參選高雄市長 強調市民皆可參選

高雄市長陳其邁今天到嘉義縣參加南方治理平台首長會議，媒體聯訪時被問及是否支持黃捷參選高雄市長，陳委婉回應「唯一不能選的就是我」，所有高雄市民都可參選，並未正面回應是否支持黃捷參選；另陳也認為「火星人」到高雄演出，對岸不該干涉社群文章。

媒體提問，陳其邁是否鼓勵黃捷出來參選高雄市長。陳其邁說，他再次重申，所有高雄市民只要符合資格都可以參選，「唯一不能選的就是我」，他認為這必須尊重個人意願，幾位參選人的條件也都不錯，希望在未來市長選舉，不管任何政黨都可以提出對高雄發展有利的政見，交由選民做決定。