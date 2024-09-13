高雄都會發展文教基金會30周年 聚焦AI科技、淨零碳排議題

財團法人高雄都會發展文教基金會今天下午在高雄市議會舉行「2024年AI科技、淨零減排高雄產業的發展趨勢及挑戰」論壇，市府經濟發展局副局長王宏榮、中國信託首席經濟學家林建甫，分別針對高雄未來產業布局及因應策略議題發表專題演題。

與會的金屬工業研究發展中心董事長林仁益指出，隨著AI科技時代來臨，高雄產業結構轉型，必須緊隨順應氣候，才能趨勢中把握機遇，產業需要調整與成長，面對極端氣候威脅，如何節能減碳降低地球溫度，減輕環境衝擊，已經成為國內外關注議題。

南部S科技廊帶成形，帶動連鎖效應，吸引美國大企業紛紛進駐，對高雄產業注入活力，科技產業的配套措施，特別是AI科技、數位轉型是重大挑戰，希望透過產業論壇提供建議，促進高雄發展與成長。

高雄都會發展文教基金會成立於1994年，由已故考試委員黃俊英老師發起並任首任董事長，以城市行銷的概念，訴求即是行銷的概念打造城市形象及提升經濟產業。

過去高雄都會發展文教基金會每年都舉行多場公聽會，主要議題是大多與高雄都會發展、教育、公共建設有關，以民間團體參與市政建設也獲得許多迴響。

下午在高雄市議會第一會議室舉行茶會，包括財團法人陳啟川先生文教基金會董事長陳建圃、鼎宇建設董事長張調、皇苑建設董事長郭敏能、欣巴巴事業董事長黃炯輝、大田精密董事長李孔文等出席與會，基金會也將發行30周年紀念專刊。