議員質疑大同醫院招標評選過程黑箱 高市衛生局回應了

高雄市立大同醫院經營權明年起由長庚接手，高雄市議員陳麗娜今天召開記者會指出，高醫是否為初評第一到複評才逆轉敗？從議約到評選過程疑點重重，質疑市府有內定、黑箱作業嫌疑，不排除開議後成立調查小組；對此，高市衛生局澄清，針對複評程序，評審委員均有再行補充詢問高醫大法人，高醫大不願承諾重度級急救責任醫院，導致評選過程分數被拉低。

高雄市議員陳麗娜表示，大同醫院經營權竟跌破眼睛改由長庚接手，已經引發醫界、市民、病患的不解，議論紛紛，要求衛生局應公開所有招標評選資料。

高市衛生局澄清，2024年8月20日公開招標程序「不論第一階段初評或第二階段複評」，評選結果在急救責任醫院、特色醫療服務、公衛政策推廣、照顧高齡與弱勢等各方面，均為長庚醫療法人獲絕大多數委員支持而勝出，非所稱「逆轉敗」。

衛生局指出，據查第二階段複評時委員對於長庚醫療法人與高醫大法人均有提出多項協商詢答並紀錄簽名在案，如高醫大法人對於「重度級急救責任醫院」設置是否承諾，但高醫回應維持原承諾不願調整；反觀長庚醫療法人在第一階段初評時即具體承諾「重度級急救責任醫院」設置及期程規畫，這也是長庚醫療法人獲絕大多數評選委員青睞勝出主因。

衛生局表示，有傳言「複評會議由衛生局副局長潘炤穎主持」非事實，也無參與公開招標日進行複評，且行程為「公出」市政會議登革熱報告、及主持每週二府級跨局處防疫會議。

衛生局重申，目前仍在評選議約階段，不宜有外力干預，現階段將以保障市民、患者及大同員工權益為優先，依法依規逐條議約，亦將嚴格監督得標者依規定履約，保障員工薪資福利待遇能被重視與保障。