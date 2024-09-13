台電聯合淨灘 澎湖林投黃金海岸再現美景
秋節將屆，台電澎湖區處今天在林投公園海灘淨灘，近600人烈日下合力讓黃金沙灘恢復潔淨，提供賞月最佳去處。也期盼海灘上「只留倩影不留垃圾」，未來有更多人投入環境永續實質行動。
「齊心協力點亮海洋」聯合淨灘活動，上午在澎湖最美麗的林投公園沙灘舉行，台灣電力公司澎湖區營業處長路奎琛率台電員工、社區民眾與縣環保局、湖西鄉公所等近600人在烈日高溫下合力淨灘。
縣府參議蘇啟昌、議長陳毓仁、台電副總經理吳進忠、湖西鄉長陳振中、立委楊曜辦公室主任段湘玲、縣議員許育愷等人都以實際行動支持投入淨灘行列。
路奎琛表示，澎湖是世界最美麗海灣，在秋節前夕發起淨灘活動，感謝澎湖縣政府、湖西鄉公所投入人力，一同響應淨灘做環保，讓海灘上只留倩影不留垃圾，期盼未來有更多人投入環境永續實質行動，一同守護世界最美麗海灣。
今天淨灘活動在短短1個小時中，清理撿拾近100公斤海廢垃圾，廢棄物達數十袋之多。其中以海漂垃圾與漂流木等都超過300公斤最多，其次是寶特瓶162公斤、廢玻璃、保麗龍、鋁罐等，讓沙灘海域恢復到昔日潔淨面貌，提供民眾一處賞月最佳景點。
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