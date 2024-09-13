高雄市立大同醫院經營權轉移引關注 議員質疑評選招標過程疑點重重

高雄市立大同醫院經營權轉移引發關注，由於長庚醫療法人承諾10年內完成包括腦中風、心肌梗塞、高危險妊娠、重症早產新生兒等緊急醫療處置照顧能力，是打敗高醫大拿下經營權主因，不過市議員陳麗娜今提出質疑，以大同醫院區域醫院規模沒有空間擴增急重症醫療量能，周邊也無腹地，長庚不斷開支票，但能不能兌現是一大問號，不排除開議後請議會成立調查小組。

陳麗娜表示，年初有消息傳出市府早已內定要給長庚，數月前長庚某高層就曾透露，市府已主動找他們談接手大同醫院。早在今年4月，也有大同醫護人員接獲來自長庚洽詢電話，問換手後的留任意願。

陳麗娜說，若屬實，表示市府早已決心把高醫踢走，後面的公開評選只是掩人耳目；也有人指出長庚醫療人力不足，得標後就開始挖角，光是從安泰醫院就挖來3位婦產科醫師，這樣急就章的做法市民當然會不安。

陳麗娜指出，高醫首先提出設置公衛基金4000萬，長庚也願意比照辦理，顯然長庚獲得充分協商機會，高醫並沒有，這樣甄選恐淪為黑箱作業。

陳麗娜質疑，只占甄選配分10%的權利金，成為決定因素，衛生局徵選案提出權利金底價2477萬3395元，據了解高醫提出9000萬，更重要是權利金只占配分10%，就算權利金較低也不會出現很大比分差距。她說，市府多收一點錢，申請者就可能為節省成本而犧牲醫療品質、或加重對醫護人員的壓榨，這難道是醫療外包的初衷？

陳麗娜也質疑大同醫院設中重症醫療的說法，到底是衛生局想設，還是長庚自己提出？若衛生局要設，何不在招商前公布需求？長庚承諾擴增急重症醫療並從23科增加到36科，但大同醫院周邊已無腹地，如何達成承諾讓人充滿懷疑。