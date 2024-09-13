快訊

半導體風雲／台積研發轉進1奈米 技術架構出現關鍵調整

iPhone 16蘋果官網今晚8點預購！教你「首發搶購攻略」 9月20日當天到貨

賴政府明年文宣預算暴增5.9億 藍委：公帑養網軍帶風向？

高雄市籌備成立住都中心 加速推動社宅、都更

中央社／ 高雄13日電

高雄市政府近年大力推動社會住宅，為加速社宅與都更，高市府今天宣布，預計明年第3季成立南部第一處，地方層級的行政法人專責機構「高雄市住宅及都市更新中心」。

高雄市都發局今天透過新聞稿表示，高市住都中心在9月成立董事會並啟動籌備工作；此外為帶動舊城區更新，辦公室選在高雄早期的政治經濟中心鹽埕區落腳，未來進駐高雄國際會議中心，提供多元專業服務，協助社區自力都更。

高雄都發局長吳文彥表示，市長陳其邁上任後全力新建與規劃社會住宅，預計將於民國114年起陸續完工，屆時將有社宅招租、服務、維護管理等業務需求；此外，高雄已推動10件公辦都更案，招商引資金額估計逾新台幣1500億。

吳文彥強調，盼藉由高雄住都中心的成立，結合法人化的優勢加速推動本市社宅及都更業務。在協助民間推動都更方面，透過168加速審議、588專案輔導，以及祭出成立都更會最高可申請150萬先期規劃整合補助等多元策略，目前已核定民間都更重建4案，預計今年再核定1案，總投資金額逾百億。

都發局表示，高市住都中心將借鏡雙北的住都中心，配合市府政策，加強推動社會住宅及公辦都更，透過半官方性質的行政法人專責機構，擴大公共服務量能，更發揮相較於政府機關彈性，且受監督於董事會，建立全面性的專業服務網絡。

都發局說明，中心成立初期可協助發起人籌組更新會，並支援都更先期規劃整合等工作，長期可受託專責統籌事業或擔任實施者。中心下週啟動首波人力招募，市府以約聘方式選拔10名幹部、組員，包括不動產開發、建築設計、景觀規劃、工程、行銷企劃、法務、財會等領域專業人才。

社會住宅 都更 高雄市

延伸閱讀

高雄舉辦首次台灣橙茶評鑑 推廣高雄山茶風味與文化

從新青安觀察民情 內政部長曝「地上權住宅」卡這難關

高雄亞灣智慧公宅2期招商 評估投資規模逾百億

快來申請！新北市6處社宅共894戶公告招租！

相關新聞

高雄市立大同醫院經營權轉移引關注 議員質疑評選招標過程疑點重重

高雄市立大同醫院經營權轉移引發關注，由於長庚醫療法人承諾10年內完成包括腦中風、心肌梗塞、高危險妊娠、重症早產新生兒等緊...

高雄市籌備成立住都中心 加速推動社宅、都更

高雄市政府近年大力推動社會住宅，為加速社宅與都更，高市府今天宣布，預計明年第3季成立南部第一處，地方層級的行政法人專責機...

屏東縣推寵物身分證 完成認證送超商100元禮券抽好禮

屏東縣政府為推廣寵物登記，配合農業部今年在寵物登記管理資訊網新增「飼主專區」功能，縣府農業處指出，今起推出凡設籍屏東縣的...

金門大橋新變革！明年汽機車分流...行人只走晚上3小時 民喊太危險

金門大橋通車即將屆滿2年，金門縣長陳福海昨天在主持主管會報時表示，有關金門大橋現行混合車流將有新變革，新方案大橋將採汽機...

高市衛生局公布大同醫院議約條件 高醫未達70分

高雄市立大同醫院委託高醫經營15年，合約將於今年底到期，長庚取得新合約。高雄市衛生局今天表示，高醫所提計畫未能符合未來1...

屏東原民館「185深呼吸」、「藝的能手」獲繆思設計獎

屏菸1936文化基地原民館今年1月推出「185深呼吸」特展、6月推出「藝的能手」特展，獲美國繆斯設計大獎（MUSE De...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。