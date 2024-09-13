高雄市籌備成立住都中心 加速推動社宅、都更

高雄市政府近年大力推動社會住宅，為加速社宅與都更，高市府今天宣布，預計明年第3季成立南部第一處，地方層級的行政法人專責機構「高雄市住宅及都市更新中心」。

高雄市都發局今天透過新聞稿表示，高市住都中心在9月成立董事會並啟動籌備工作；此外為帶動舊城區更新，辦公室選在高雄早期的政治經濟中心鹽埕區落腳，未來進駐高雄國際會議中心，提供多元專業服務，協助社區自力都更。

高雄都發局長吳文彥表示，市長陳其邁上任後全力新建與規劃社會住宅，預計將於民國114年起陸續完工，屆時將有社宅招租、服務、維護管理等業務需求；此外，高雄已推動10件公辦都更案，招商引資金額估計逾新台幣1500億。

吳文彥強調，盼藉由高雄住都中心的成立，結合法人化的優勢加速推動本市社宅及都更業務。在協助民間推動都更方面，透過168加速審議、588專案輔導，以及祭出成立都更會最高可申請150萬先期規劃整合補助等多元策略，目前已核定民間都更重建4案，預計今年再核定1案，總投資金額逾百億。

都發局表示，高市住都中心將借鏡雙北的住都中心，配合市府政策，加強推動社會住宅及公辦都更，透過半官方性質的行政法人專責機構，擴大公共服務量能，更發揮相較於政府機關彈性，且受監督於董事會，建立全面性的專業服務網絡。

都發局說明，中心成立初期可協助發起人籌組更新會，並支援都更先期規劃整合等工作，長期可受託專責統籌事業或擔任實施者。中心下週啟動首波人力招募，市府以約聘方式選拔10名幹部、組員，包括不動產開發、建築設計、景觀規劃、工程、行銷企劃、法務、財會等領域專業人才。